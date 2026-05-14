Албанія на Євробаченні-2026: Alis — Nân, пісня про смуток матері за її дітьми

Албанія виходить на сцену Євробачення-2026 з піснею, яка змушує затамувати подих з перших нот.

Alis з треком Nân — це 23-річний артист із Шкодри, переможець X-Factor, і балада про матерів, які чекають у дверях, поки діти йдуть шукати кращого життя. Найцікавіше про албанського представника та його пісню — у матеріалі.

Хто представляє Албанію на Євробаченні-2026

Албанію на Євробаченні-2026 у Відні представляє Alis з піснею Nân. Своє місце на великій сцені він здобув у фіналі 64-го Festivali i Këngës, що відбувся 20 грудня 2025 року у Палаці Конгресів у Тирані.

Своєрідним трампліном до фіналу стала участь у першому півфіналі фестивалю 17 грудня, де Nân отримала пряму путівку до гранд-фіналу без жодних вагань.

Перед конкурсом Alis активно промотував пісню на заходах по всій Європі — виступав у Стокгольмі, Салоніках, Осло та Амстердамі. Він також виконав Nân на болгарському національному відборі.

Хто такий Alis

Alis Kallaçi народився в Шкодрі — місті на півночі Албанії, яке здавна вважається інтелектуальною та мистецькою столицею країни і подарувало країні чимало видатних музикантів.

Із ранніх років він займався музикою, навчився грати на фортепіано та гітарі й сформував власний стиль — поєднання сучасного поп-звуку з дуже особистими, майже сповідальними текстами.

Широкій аудиторії він став відомий у 2024 році, коли переміг у п’ятому сезоні X-Factor Albania під наставництвом Арілени Ари — тієї самої виконавиці, яку Албанія свого часу мала відправити на Євробачення-2020.

Перемога у шоу суттєво розширила його аудиторію та відкрила двері до серйозної музичної кар’єри. Вже у 2024 році він дебютував на Festivali i Këngës із піснею Mjegull і посів третє місце.

Alis зізнався, що пісня на Євробачення-2026 народилась із власного досвіду: переїзд із Шкодри до Тирани заради музики вперше дав йому відчути, що означає залишати дім і маму позаду — навіть якщо відстань вимірюється не континентами, а годинами дороги.

Про що пісня Nân

Nân — слово з гегського діалекту північноалбанської мови, що означає “мати”. Сам вибір діалекту є принциповим: замість стандартних nënë чи mami Alis обрав слово свого регіону, більш м’яке і домашнє — таке, що пахне дитинством.

Пісня, за словами самого виконавця, прийшла до нього уві сні: далекий голос промовив “прощай, мамо” — і з цього моменту народився весь трек.

Сюжетно це погляд матері — жінки, яка проводжає своїх дітей у великий світ у пошуках кращого життя і залишається чекати на порозі. Два тижні, два роки, ще одне літо минуло — а вона все стоїть у дверях.

Вона чує тіні дітей у коридорі, сміх у дворі — але відчиняє вікно і нікого немає. Текст пісні написаний Desara Gjini, музику склав сам Alis, а аранжування виконав Erjet Barbullushi. Для Євробачення текст пісні субтитруватиметься на екрані впродовж усього виступу — аби жодне слово не пройшло повз серця глядача.

Чи пройде Албанія у фінал Євробачення-2026

Країна є одним із найстабільніших учасників кваліфікаційного етапу: за довгу історію конкурсу вона пропустила фінал лише кілька разів. Букмекери оцінюють шанси на вихід до гранд-фіналу приблизно у 70–75%.

Найкращий результат Албанії на конкурсі — восьме місце з піснею Zjerm на минклорічному Євробаченні, яка також стала рекордною за кількістю отриманих глядацьких балів для країни.

Nân з її емоційною глибиною, зрозумілою темою та бездоганним живим виконанням претендує щонайменше на гідний фінал — а за сприятливого збігу обставин і на нову сторінку в історії Албанії.

Фото: Eurovision.com.

