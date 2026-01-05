Військовий збір 2026: чи є зміни, і що важливо знати платникам податків

Ведення війни потребує великих коштів, і обов’язок кожного громадянина України – долучитися до фінансування обороноздатності країни.

Саме для цього був застосований військовий збір з доходів населення, кошти від якого спрямовуються на закупівлю озброєння й техніки, забезпечення військових, лікування та реабілітацію поранених, а також на інші потреби, пов’язані з обороною країни.

Якою є ставка військового збору у 2026 році — у матеріалі.

Яка ставка військового збору у 2026

Військовий збір — це окремий податок, який сплачують усі фізичні особи, які отримують доходи, що підлягають оподаткуванню.

Для найманих працівників цей збір утримується автоматично із заробітної плати — за ставкою 5% від нарахованого доходу, включно з преміями та іншими додатковими виплатами.

У 2026 році ставка військового збору залишається незмінною і діє на тому ж рівні, що й у 2025 році.

Читати на тему Податки для ФОП у 2026 році зростуть — скільки доведеться платити Читай, якими будуть податки для ФОП у 2026.

Новий військовий збір 2026 для ФОП

З 1 січня 2026 року ФОП першої та другої груп сплачуватимуть військовий збір по-новому.

Його сума напряму пов’язана з базовими соціальними показниками, які були цього року збільшені: прожитковий мінімум зріс до 3 328 грн, а мінімальна зарплата тепер становить 8 647 грн.

В 2026 році для ФОП першої, другої та четвертої груп військовий збір встановлено у розмірі 864,70 грн — це 10% від мінімальної зарплати.

Сплату збору потрібно здійснювати щомісяця до 20-ого числа.

ФОП третьої групи платять військовий податок у розмірі 1% від свого фактичного доходу, тобто сума змінюється разом із прибутком підприємця

Джерело: Державна податкова служба України.

Читай також: як можуть змінити податки для ФОП у 2027 році — роз’яснення Мінфіну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!