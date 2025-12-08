Як можуть змінити податки для ФОП у 2027 році: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів підтвердило, що працює над комплексним оновленням підходів до оподаткування ПДВ для ФОПів, які працюють на спрощеній системі.

Нині відомство проводить консультації з бізнесом, профільними асоціаціями, експертами та іншими стейкхолдерами, аби сформувати рішення, яке буде однаково справедливим для всіх підприємців.

Мета комплексного рішення — зламати тіньові схеми, посилити справедливість податкової системи та забезпечити ресурси для оборони й відновлення, не перекладаючи тягар на чесний малий бізнес, — заявили у Мінфіні.

Зміни до ПДВ запрацюють не раніше 2027 року

Мінфін підкреслює, що всі можливі нововведення будуть впроваджуватися плавно. Перші зміни очікуються не раніше 2027 року, що дає достатньо часу на:

Доопрацювання моделі;

Спрощення адміністрування;

Публічне обговорення;

Підготовку підприємців.

Йдеться саме про формування збалансованої системи, яка одночасно перекриє тіньові схеми та збереже підтримку сумлінного малого бізнесу на спрощеній системі.

Чому реформа ПДВ стала необхідною

Спрощена система оподаткування створювалася як інструмент підтримки малого бізнесу. Однак експерти вказують, що частина компаній використовує її для ухилення від податків. Такі схеми коштують бюджету десятки мільярдів гривень щороку, а це прямі втрати для оборони та критично важливих державних видатків.

На тлі повномасштабної війни податкові надходження набули ще більшої ваги. Україна спрямовує практично всі власні доходи на сектор безпеки та оборони. У проєкті бюджету-2026 на ці потреби закладено понад 2,8 трлн грн.

У співпраці з МВФ Уряд визначив детінізацію одним із пріоритетів програми EFF на 2026–2029 роки. При цьому Кабмін не планує підвищувати базові ставки податків, а фокус робиться на розширенні податкової бази та ефективнішому адмініструванні.

Як працює реєстрація платника ПДВ зараз

Реєстрація платником ПДВ здійснюється виключно онлайн — через Електронний кабінет, застосунок Дія, під час подання документів держреєстратору або через бухгалтерське програмне забезпечення.

Процедура максимально спрощена: розгляд заяви триває до трьох робочих днів, після чого статус платника ПДВ автоматично з’являється в реєстрі.

