Скарпетта: скільки серій має 1 сезон та чи планується продовження

Один із найгучніших серіальних запусків весни 2026 року відбувся 11 березня на Amazon Prime Video — платформа випустила кримінальну драму Скарпетта, розроблену Ліз Сарнофф на основі однойменної книжкової серії Патриції Корнвелл.

Серіал одразу привернув увагу зіркою першої величини: Ніколь Кідман виконала роль головної героїні — блискучого судово-медичного експерта доктора Кей Скарпетти, яка використовує передові криміналістичні технології для розкриття злочинів.

Скарпетта 2026: скільки серій у 1 сезоні

Перший сезон Скарпетти налічує вісім епізодів — і всі вони стали доступні глядачам одночасно. Amazon Prime Video випустив усі серії разом 11 березня 2026 року, дозволивши аудиторії переглядати серії у власному темпі.

Події розгортаються відразу у двох часових площинах. В теперішньому часі Ніколь Кідман грає Кей Скарпетту, а у флешбеках 1998 року ті ж персонажі втілює молодший акторський склад на чолі з Розі Мак’юен.

Перший сезон адаптує перший роман Корнвелл 1990 року Посмертна записка (Postmortem) та двадцять п’ятий роман Автопсія (Autopsy) 2021 року.

Поруч із Кідман на екрані з’явилися Джеймі Лі Кертіс у ролі сестри головної героїні Дороті Фарінеллі, Боббі Канавале в образі детектива Піта Маріно, Саймон Бейкер — профайлера ФБР Бентона Веслі та Аріана ДеБозе — у ролі небоги Кей Люсі Фарінеллі-Вотсон.

Читати на тему Коли вийде 5 сезон Невколупного: все що відомо про продовження на сьогодні Продюсер натякав на всі 9 сезонів серіалу.

Скарпетта 2 сезон: чи буде продовження серіалу

Щодо продовження — новини для фанатів вкрай позитивні. Ще до початку виробництва серіалу Amazon Prime Video замовив одразу два сезони, кожен з яких складатиметься з восьми епізодів.

За даними TV Insider, зйомки другої частини розпочалися вже 9 березня — фактично одночасно з виходом першого, однак офіційно виробництво стартувало 31 березня 2026 року.

Шоуранер Ліз Сарнофф вже розкрила деякі подробиці майбутнього сезону. Друга частина збереже формат двох часових ліній, але події у минулому відбуватимуться трохи пізніше порівняно з першим сезоном, а сучасна сюжетна лінія продовжиться з місця, де зупинився фінал.

За словами Сарнофф, другий сезон адаптуватиме романи Cruel and Unusual і The Body Farm — четвертий та п’ятий романи серії про Кей Скарпетту.

Це означає, що нові розслідування будуть не менш похмурими: у Cruel and Unusual відбитки пальців страченого злочинця знаходять на місці нового злочину, а у The Body Farmз Скарпетта розслідує вбивство дитини з ознаками серійного манія.

Раніше ми писали, коли вийде Диявол носить Прада 2 — читай в матеріалі подробиці виходу іншої частини.

