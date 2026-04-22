Коли вийде Зворотний відлік 2 і чи варто чекати на продовження

Зворотний відлік спочатку стрімко увірвався в топи, зібрав свою аудиторію і залишив відчуття, ніби попереду ще найцікавіше.

Та за лаштунками серіалу вже визріло рішення, яке змусило фанатів ставити одне й те саме запитання: що ж насправді відбувається з цим проєктом?

Тож чи буде продовження фільму Зворотний відлік – ми зібрали усе, що що відомо на даний момент.

Зворотний відлік 2: коли вийде і чи відома дата виходу

Насправді другий сезон серіалу Зворотній відлік навіть не встиг оформитися на рівні сценарію.

У листопаді 2025 року фанати були відверто шоковані: серіал, який виглядав як майбутній хіт, раптово закрили для подальшого виробництва всього через кілька місяців після прем’єри.

І це при тому, що старт був гучний. Історія про детектива Марка Мічума — колишнього військового, який опиняється в центрі небезпечної змови — одразу захопила глядачів.

Атмосфера — як у класичних бойовиках: багато екшну, харизматичні герої і постійне питання: чи встигнуть вони?.

Головний актор Дженсен Еклз навіть зізнавався, що для нього це був проєкт із дитячих мрій — із драйвом, драмою і ноткою ретро.

Чи буде 2 фільм Зворотний відлік

Спочатку все йшло добре: серіал тримався у топах Prime Video і навіть засвітився у стрімінгових рейтингах. Здавалося, другий сезон — лише питання часу. Але реальність виявилася зовсім іншою.

Головна причина закриття подальшого виробництва — недостатній міжнародний успіх. У США серіал дивилися, але глобально він не набрав достатніх рейтингів.

До того ж критики оцінили його досить прохолодно, а інтерес глядачів почав спадати вже після перших серій.

І це дуже прикро, адже історія розрахована на продовження, і фінал залишає важливу сюжетну лінію незавершеною. Але поки що Зворотній відлік, на жаль, не отримав шанс на продовження.

Джерело: Сomingsoon.

