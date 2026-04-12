Серіали 2026, які вже вийшли: список стрічок, які вартують твоєї уваги

Початок 2026 року став справжнім святом для любителів якісного контенту. Стрімінгові гіганти та телеканали вже випустили низку знакових проєктів, які встигли підкорити глядачів та критиків.

Від епічного фентезі до напружених детективів та романтичних драм — ми підготували для вас список найцікавіших серіалів, які вже доступні для перегляду станом на квітень 2026 року.

Серіали 2026, які вже вийшли: перелік, який варто проглянути у вільний час

Лицар сімох королівств

Це нове доповнення до всесвіту Пісні льоду та полум’я Джорджа Р. Р. Мартіна, прем’єра якого відбулася на HBO в січні 2026 року. Сюжет розгортається за століття до подій Гри престолів і розповідає про пригоди лицаря Дунка Високого та його юного збройового Егга.

Серіал вирізняється камернішим масштабом у порівнянні з Домом дракона, фокусуючись на особистих історіях, лицарській честі та мандрівках Вестеросом, що вже принесло йому схвальні відгуки за душевність та автентичність.

Бріджертони, 4 сезон

Наприкінці січня 2026 року Netflix випустив четвертий сезон своєї найпопулярнішої костюмованої драми. Цього разу в центрі уваги опинився Бенедикт Бріджертон та його пошуки таємничої леді в масці. Глядачі знову занурилися в атмосферу бал-маскарадів, складних інтриг та вишуканого вбрання епохи Регентства. Сезон вже б’є рекорди за кількістю переглядів, підтверджуючи статус серіалу як головного романтичного хіта сучасності.

Скарпетта

Довгоочікувана екранізація детективних бестселерів Патриції Корнуелл від Amazon Prime вийшла в березні. Ніколь Кідман виконала роль легендарної патологоанатомки Кей Скарпетти, а Джеймі Лі Кертіс — її сестри Дороті.

Це похмурий, високобюджетний трилер про розслідування складних вбивств, де наука переплітається з особистими травмами героїні. Серіал отримав високі оцінки за акторську гру та реалістичний підхід до медичної детективістики.

Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту

Для фанатів наукової фантастики головною подією став вихід нового серіалу у франшизі Star Trek на Paramount+. Історія розповідає про групу молодих кадетів, які навчаються в Академії під наглядом досвідчених офіцерів.

Проєкт орієнтований на нову аудиторію, поєднуючи класичні ідеали Зоряного флоту з підлітковою драмою, проблемами дорослішання та футуристичними викликами 32-го століття.

Сім циферблатів Аґати Крісті

Netflix представив сучасну і стильну адаптацію класичного твору королеви детективу. Події відбуваються в 1925 році на розкішній вечірці в заміському будинку, де розіграш закінчується вбивством.

Серіал отримав схвальні відгуки за динамічний сценарій та зірковий акторський склад. Це ідеальний варіант для тих, хто полюбляє класичні загадки в новому візуальному оформленні.

Ейфорія, 3 сезон

Хоча офіційна світова прем’єра першої серії запланована на 12 квітня, у Лос-Анджелесі вже відбувся зірковий допрем’єрний показ, і перші відгуки критиків заполонили мережу. Після чотирирічної перерви Зендея повертається до ролі Ру.

Сюжет зробив часовий стрибок: герої вже не підлітки, вони стикаються з викликами дорослого життя, новими залежностями та відповідальністю. Творці обіцяють ще більше візуальної естетики та радикальної відвертості.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!