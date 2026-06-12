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Парк Молодіжний у Хмельницькому: історія, адреса та поради, що подивитися

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Червня 2026, 18:30 3 хв.
Все про парк Молодіжний Хмельницький

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