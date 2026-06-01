Молодіжний парк у Харкові: адреса, опис інфраструктури та фото меморіальної зони

Парк — це зазвичай простір для відпочинку, зустрічей та прогулянок, де можна забути про щоденну метушню. Проте іноді рекреаційні зони з’являються на територіях із дуже непростою та навіть похмурою долею. Одним із таких місць є молодіжний парк Харків, який одночасно слугує і зоною дозвілля, і меморіалом видатним харків’янам.

Молодіжний парк у Харкові історія та походження локації

Мало хто з молоді, що сьогодні гуляє алеями, знає, що до другої половини XVIII століття тут знаходилося Іоанно-Усікновенське кладовище — найвідоміший некрополь міста. Тут ховали представників еліти, науковців та військових. На території некрополя звели Храм Усікновення глави Іоанна Предтечі, який дивом зберігся до наших днів і є важливою частиною сучасного ландшафту.

Після Другої світової війни цвинтар закрили, і він поступово перетворився на занедбане місце. За спогадами очевидців, у 1960-х роках територія стала місцем зібрань маргіналів, а могили видатних діячів руйнувалися часом та вандалами.

Офіційна історія парку як зони відпочинку почалася на початку 1970-х років. Саме тоді міська влада ухвалила рішення про повне знесення кладовища згідно з генпланом розвитку міста. Останки найвідоміших постатей, як-от академіків Дмитра Багалія, Олексія Бекетова та Олександра Потебні, перенесли на новостворене 13-те кладовище. Проте не всі поховання покинули це місце.

На території залишили могили драматурга Марка Кропивницького, художника Сергія Васильківського та письменника Петра Гулака-Артемовського. Так почав формуватися харківський молодіжний парк, який мав поєднати в собі функції розважальної зони та некрополя.

Минуле нагадувало про себе ще довго: під час прокладання теплотрас у 80-х роках та будівництва спорткомплексу ХПІ техніка постійно розкривала старі склепи та знаходила людські останки.

Читати на тему Музика замість тривоги: у харківській підземці готують незвичайне нововведення Харківський метрополітен анонсував трансляцію музики на станціях.

Молодіжний парк у Харкові як виглядає сьогодні меморіальна частина

Сьогодні територія площею 18 гектарів виглядає зовсім інакше. Після масштабної реконструкції парк молодіжний інфраструктура якого була повністю оновлена, став комфортним для різних верств населення. Простір розділили на кілька логічних зон:

Велика дитяча ігрова зона з сучасними атракціонами;

Спортивна локація та амфітеатр біля спорткомплексу ХПІ для проведення масових заходів;

Найбільший у місті майданчик для вигулу собак, пристосований навіть для міжнародних змагань;

Мережа нових пішохідних доріжок, прокладених на місці звичних для людей стежок.

Якщо прогулятися вглиб, можна зрозуміти, чому молодіжний парк у Харкові як виглядає зараз — це не просто сквер, а місце пам’яті. Тут встановлено пам’ятні знаки ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, жертвам Голодомору та воїнам УПА.

Також у парку розташована братська могила радянських воїнів, які загинули у 1945 році. Таке поєднання розважальних майданчиків та пам’ятників робить парк унікальним і водночас дискусійним місцем на мапі міста.

Завдяки своєму розміщенню в центрі міста, локація залишається дуже популярною. Молодіжний парк розташування якого охоплює квартали між вулицями Григорія Сковороди (раніше Пушкінська) та Алчевських, є зручним для відвідування як студентами, так і мешканцями Київського району.

Точна молодіжний парк у Харкові адреса: вул. Григорія Сковороди, 81. Це місце, де варто побувати кожному, хто хоче відчути складний і багатогранний дух Харкова, де сучасне життя вирує поруч із глибокою історією минулих поколінь.

Головне фото: СКП “Харківзеленбуд” ХМР.

Читай також: куди сходити у Харкові.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!