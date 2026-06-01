Пула в Хорватії: найцікавіші античні і середньовічні пам’ятки міста, які варто побачити

Пула — одне з найстаріших міст Хорватії, де на кожному кроці можна побачити сліди давньоримської, візантійської, венеціанської та австро-угорської історії.

Які визначні пам’ятки подивитися у Пулі і яка в них історія — читай наш короткий путівник.

Пула Хорватія— найкращі визначні місця

Пула — справжній музей під відкритим небом, де можна побачити пам’ятки, історія яких налічує понад дві тисячі років.

Римський амфітеатр Арена

Це найвідоміша споруда міста. Амфітеатр збудований у I столітті за правління імператора Веспасіана, який також звів Колізей у Римі. Це один із шести найбільших античних амфітеатрів світу, що збереглися до наших днів. У давнину тут проводили гладіаторські бої перед 20 тисячами глядачів.

Фортеця Каштел

Ця пам’ятка Пули височіє над містом. Фортеця Каштел зведена в XVII столітті Венеційською республікою для захисту стратегічно важливого порту. Вона має форму чотирипроменевої зірки — один із найсучасніших оборонних проєктів свого часу. З її мурів відкривається панорама всієї Пули та Адріатичного моря.

Кафедральний собор Успіння Діви Марії

Собор стоїть на місці, де перші християни збиралися ще в часи переслідувань Римської імперії у п’ятому столітті. У його стінах поєдналися елементи античної, середньовічної та барокової архітектури, а сучасного вигляду собор набув після перебудов XV–XVIII століть.

Будинок Агріппіни

Поряд з Храмом Августа можна побачити залишки Будинку Агріппіни — рідкісний фрагмент розкішного житла римської Пули. Його назвали на честь Агріппіни Молодшої — матері імператора Нерона та однієї з найвпливовіших жінок Стародавнього Риму.

Археологічний музей Істрії

Ця пам’ятка зберігає тисячі артефактів, що охоплюють історію регіону від кам’яної доби до Ренесансу. Серед найцінніших експонатів — давньоримські мозаїки, скульптури та предмети побуту.

Храм Августа

Храм стоїть на центральній площі Форум, він зведений понад 2 тисячі років тому на честь першого римського імператора Октавіана Августа. Це одна з найкраще збережених римських святинь за межами Італії. Під час Другої світової війни храм був майже повністю зруйнований бомбардуванням, але його відновили буквально по каменю.

Монастир та церква Святого Франциска

У монастирі та церкві Святого Франциска XIII століття зберігаються мощі блаженного Отто, якого мешканці міста вважають покровителем і захисником Пули. Це одна з найкраще збережених готичних історичних пам’яток Істрії.

Церква Святого Миколая

Церква Святого Миколая вже понад чотири століття є центром православної громади Пули. Тут зберігаються унікальні ікони та церковні реліквії XVI–XVIII століть.

Тріумфальна арка Сергіїв

Символом античної Пули є Тріумфальна арка Сергіїв, збудована ще у 29–27 роках до н.е. На відміну від більшості римських арок, вона була присвячена не імператору, а впливовій місцевій родині, що робить її унікальною для Римської імперії.

Каплиця Святої Марії Формози

Каплицю звели у VI столітті. Це єдина вціліла частина величезного візантійського комплексу, зруйнованого під час венеціанського завоювання. Вона збереглася майже без змін протягом півтори тисячі років.

Тунелі Зероштрассе

Під землею прихована ще одна цікава пам’ятка — тунелі Зероштрассе. Їх проклали військові Австро-Угорщини наприкінці XIX століття як систему укриттів для тисяч людей. Сьогодні це одна з найоригінальніших визначних місць Пули.

