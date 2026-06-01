Серіал Під землею: дати виходу епізодів турецької драми

Турецький кінематограф у 2026 році збагатився потужною новинкою — кримінальною драмою з елементами психологічного трилера Під землею (Yeraltı), виробництва відомої кінокомпанії Medyapım.

Під землею: дати виходу серій серіалу

Офіційна прем’єра проєкту відбулася 28 січня 2026 року на популярному турецькому телеканалі NOW (NOW TV), а міжнародний реліз із поступовим додаванням багатомовних субтитрів стартував на стрімінговій платформі Disney+.

Показ першого сезону здійснюється за класичним для турецького телебачення щотижневим графіком:

Серія Дата виходу епізоду 1 28.01 2 04.02 3 11.02 4 18.02 5 25.02 6 04.03 7 11.03 8 18.03 9 25.03 10 01.04 11 08.04 12 22.04 13 29.04 14 06.05 15 13.05 16 20.05 17 27.05 18 03.06

Турецький серіал Під землею: сюжет драми

Сюжетна лінія екранізації розгортається навколо Хайдара Алі — чоловіка з непохитними моральними принципами, чиє життя повністю руйнується після жорстокого вбивства його родини. Спроба вершити правосуддя власними руками закінчується для героя трирічним ув’язненням.

У стінах в’язниці Хайдар опиняється в епіцентрі розбірок лідерів найвпливовішого кримінального картелю країни, що назавжди змінює його та зв’язує небезпечними зобов’язаннями.

Вийшовши на свободу з наміром розпочати чесне життя, чоловік стикається з новим емоційним ударом: кохана жінка Джейлан вийшла заміж за його близького друга Бозкурта, який є лідером потужного мафіозного клану та його головним ворогом.

Історія швидко перетворюється на небезпечну шахову партію, де кожен крок загрожує життю близьких, а кримінальний синдикат усіма силами намагається затягнути Хайдара назад.

Особливої гостроти сюжет набуває у 13–14 серіях, де кримінальний бойовик остаточно трансформується у важку психологічну драму: Бозкурт заявляє про майбутній шлюб Хайдара з холодною та розважливою бізнес-леді Султан, що провокує у Джейлан ревнощі та одержимість, тоді як сам Хайдар остаточно втрачає довіру до колишньої коханої.

Серіал Під землею: акторський склад

Успіх серіалу багато в чому зумовлений його сильним акторським складом. Головну роль Хайдара Алі виконав харизматичний Деніз Джан Акташ, відомий глядачам за проєктом Нескінченне кохання.

Роль головного антагоніста Бозкурта (Бозо) Ханоглу зіграв Ураз Кайгілароглу, який спеціально вивчав психологію реальних кримінальних авторитетів.

Ключову жіночу роль Джейлан втілила Деврім Озкан, продемонструвавши глибоку внутрішню нестабільність жінки, яка прагне контролю та помсти одночасно.

Образ небезпечної бізнес-леді Султан на екрані створила Сюмейє Айдоган. Високий рівень напруги підтримує і другий план касту, зокрема Мехмет Їлмаз Ак (Їлмаз Доган), Бурак Севінч (Мердан), Корай Сахінбас (Ефраїм) та Екін Мерт Даймаз (Ферхат).

