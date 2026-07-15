Історія іграшок 6: чи буде продовження і коли вийде новий мультфільм

Офіційного анонсу від Disney або Pixar щодо виходу Історії іграшок 6 поки що немає, однак творці та актори вже коментують можливість продовження.

Додаткового інтересу темі додали слова Тома Генкса, який уже понад 30 років озвучує ковбоя Вуді. Актор зізнався, що готовий повернутися до ролі, але лише за однієї важливої умови.

Чи буде Історія іграшок 6

Наразі студії Pixar та Disney офіційно не підтвердили роботу над шостою частиною мультфільму. Водночас фінансовий успіх попереднього фільму значно збільшує шанси, що історія отримає продовження.

В інтерв’ю Entertainment Weekly Том Генкс заявив, що погодиться знову озвучити Вуді лише тоді, коли новий мультфільм матиме сильний сценарій.

За словами актора, продовження має не просто використовувати популярність бренду, а запропонувати глядачам нову цікаву історію.

Якщо ви збираєтеся знімати ще одну Історію іграшок, вона має бути справді вартою цього. Вона має бути чудовою. Потрібно досліджувати тему, а не просто продовжувати історію, тому що людям подобається назва, — наголосив Генкс.

Він також не виключив, що в майбутньому студія зможе використати сучасні технології для відтворення голосу персонажа навіть без його особистої участі.

За словами Генкса, за десятиліття роботи було записано величезний архів реплік Вуді, а розвиток штучного інтелекту вже сьогодні дозволяє створювати нові діалоги на основі існуючих записів. Сам актор назвав таку перспективу доволі тривожною.

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Коли вийде Історія іграшок 6

Оскільки Disney не оголосила про початок виробництва, говорити про конкретні терміни передчасно. Якщо компанія все ж ухвалить рішення продовжити франшизу після п’ятої частини, на створення повнометражної анімації може знадобитися кілька років.

Саме тому зараз інформація про можливий реліз залишається лише предметом обговорень серед фанатів.

Сюжет шостої частини також поки не розкривається. Втім, попередні мультфільми неодноразово показували, що автори вміють знаходити нові теми для знайомих героїв.

Історія Вуді, Базза та їхніх друзів давно вийшла за межі звичайних пригод іграшок, порушуючи теми дружби, змін, дорослішання та пошуку свого місця у світі.

Сам Том Генкс переконаний, що новий фільм має пропонувати свіжий погляд, а не бути продовженням лише заради комерційного успіху.

Якщо сценаристам вдасться знайти нову сильну історію, повернення улюблених персонажів цілком можливе.

Оскільки мультфільм ще не анонсували, офіційний акторський склад також не оголошений. Якщо Disney збереже традицію попередніх частин, до англомовного дубляжу можуть повернутися:

Том Генкс — Вуді;

Тім Аллен — Базз Рятівник.

Щодо українського дубляжу, інформації про акторський склад наразі немає. Зазвичай студія оголошує його лише незадовго до прем’єри після завершення роботи над фільмом.

Тож наразі не відомо чи вийде Історія іграшок 6. Проте успіх франшизи, інтерес глядачів та заяви її головних акторів свідчать, що шанс побачити нову історію Вуді та Базза у майбутньому все ж існує.

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