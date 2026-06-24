Міньйони і монстри 2026: коли стартує показ мультфільму

Жовті посіпаки знову готові до великих пригод на великих екранах. Поки фанати переглядають попередні частини Нікчемного я, творці готують справжню бомбу — анімаційну стрічку, яка перенесе нас у золоту еру кінематографа. Цього разу пригоди будуть не просто смішними, а по-справжньому монструозними.

Міньйони та монстри: дата виходу

Світова прем’єра анімаційного фільму запланована на 1 липня 2026 року. Це вже сьома поява героїв у межах франшизи, яка за десятиліття стала справжнім культурним феноменом.

Сюжет обіцяє бути нетиповим: ми побачимо Голлівуд 1920-х років. Міньйони, натхненні магією німого кіно, вирішують зняти власний фільм про чудовиськ. Проте, як це завжди буває у посіпак, план іде шкереберть: замість того, щоб створити декорації, вони випадково закликають у реальний світ справжніх монстрів.

Тепер жовтим бешкетникам доведеться не лише завершити зйомки, а й врятувати Голлівуд від хаосу, який вони самі ж і спричинили.

Для українських глядачів питання релізу завжди стоїть на першому місці. Зважаючи на популярність попередніх частин, можна впевнено сказати, що прем’єра в наших кінотеатрах відбудеться синхронно зі світовою — на початку липня 2026-го.

Український дубляж міньйонів вже давно став окремим видом мистецтва, тому шанувальники з нетерпінням чекають, коли зможуть почути фірмову мову посіпак у локальному перекладі. Тож на запит користувачів про те, міньни і мостри 2026 когда выйдет в украине, відповідь проста: готуйтеся до походу в кіно у розпал літніх канікул 2026 року.

Міньйони та монстри: про що мультик та хто режисер

Франшиза продовжує тримати високу планку завдяки незмінній команді. Режисер П’єр Коффін, який не лише керує процесом, а й сам озвучує міньйонів, обіцяє зберегти той самий абсурдний і теплий гумор.

Разом зі сценаристом Браяном Лінчем вони створюють історію, яка буде цікава як малечі, так і дорослим, адже в мультфільмі буде чимало посилань на класику світового кіно. Очікується, що міньони і мостри 2026 дата выхода стане однією з найгучніших подій року, оскільки попередня частина Нікчемний я 4 зібрала величезну касу, довівши, що інтерес до героїв лише зростає.



Офіційний анонс підтверджує, що 1 липня — це старт великого кінотеатрального марафону. Фільм поєднує елементи комедії, пригод та легкої містики.

Головний меседж стрічки залишиться незмінним: дружба та вміння працювати в команді (навіть якщо ця команда складається з тисячі хаотичних істот) здатні перемогти будь-яке зло, навіть справжніх монстрів.

Після завершення прокату в кінотеатрах мультфільм з часом з’явиться на стрімінгових сервісах, проте досвід показує, що таку видовищну графіку та шалену енергетику краще сприймати на великому екрані.

Міньйони та монстри — це не просто чергова частина, а спроба подивитися на улюблених героїв через призму історії кіно.

Главное фото: Скріншот.

А ще поцікався. які вони, найкасовіші мультфільми XXI століття, і що з переліку хітів ти ще не встиг подивитися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!