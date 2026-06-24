Миньоны и монстры 2026: когда стартует показ мультфильма

Желтые посипаки (миньоны) снова готовы к большим приключениям на больших экранах. Пока фанаты пересматривают предыдущие части Гадкого я, создатели готовят настоящую бомбу — анимационную ленту, которая перенесет нас в золотую эру кинематографа. В этот раз приключения будут не просто смешными, а по-настоящему монструозными.

Миньоны и монстры: дата выхода

Мировая премьера анимационного фильма запланирована на 1 июля 2026 года. Это уже седьмое появление героев в рамках франшизы, которая за десятилетие стала настоящим культурным феноменом.

Сюжет обещает быть нетипичным: мы увидим Голливуд 1920-х годов. Миньоны, вдохновленные магией немого кино, решают снять собственный фильм о чудовищах. Однако, как это всегда бывает у посипак, план идет наперекосяк: вместо того, чтобы создать декорации, они случайно призывают в реальный мир настоящих монстров.

Теперь желтым озорникам придется не только завершить съемки, но и спасти Голливуд от хаоса, который они сами же и вызвали.

Для украинских зрителей вопрос релиза всегда стоит на первом месте. Учитывая популярность предыдущих частей, можно уверенно сказать, что премьера в наших кинотеатрах состоится синхронно с мировой — в начале июля 2026-го.

Украинский дубляж миньонов уже давно стал отдельным видом искусства, поэтому поклонники с нетерпением ждут, когда смогут услышать фирменный язык посипак в локальном переводе. Так что на запрос пользователей о том, міньни і мостри 2026 когда выйдет в украине, ответ прост: готовьтесь к походу в кино в разгар летних каникул 2026 года.

Миньоны и монстры: о чем мультик и кто режиссер

Франшиза продолжает держать высокую планку благодаря неизменной команде. Режиссер Пьер Коффин, который не только руководит процессом, но и сам озвучивает миньонов, обещает сохранить тот же абсурдный и теплый юмор.

Вместе со сценаристом Брайаном Линчем они создают историю, которая будет интересна как малышам, так и взрослым, ведь в мультфильме будет немало отсылок к классике мирового кино. Ожидается, что міньони і мостри 2026 дата выхода станет одним из самых громких событий года, поскольку предыдущая часть Гадкий я 4 собрала огромную кассу, доказав, что интерес к героям только растет.



Официальный анонс подтверждает, что 1 июля — это старт большого кинотеатрального марафона. Фильм сочетает в себе элементы комедии, приключений и легкой мистики.

Главный месседж ленты останется неизменным: дружба и умение работать в команде (даже если эта команда состоит из тысячи хаотичных существ) способны победить любое зло, даже настоящих монстров.

После завершения проката в кинотеатрах мультфильм со временем появится на стриминговых сервисах, однако опыт показывает, что такую зрелищную графику и безумную энергетику лучше воспринимать на большом экране.

Миньоны и монстры — это не просто очередная часть, а попытка посмотреть на любимых героев через призму истории кино.

Главное фото: Скріншот.

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