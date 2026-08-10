Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Парк Истории Земли: как возник, где находится и сколько стоит вход

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 августа 2026, 16:00 3 мин.
Парк истории Земли — цена билета, адрес и интересные локации
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь