Парк Истории Земли: как возник, где находится и сколько стоит вход

На Прикарпатье работает уникальная локация, которая изменила представление о семейном отдыхе и образовании. Парк Истории Земли — это 8 гектаров интерактивного пространства, где посетители могут своими глазами увидеть эволюцию нашей планеты: от гигантских мамонтов до футуристических роботов.

Парк Истории Земли: как образовался

Мало кто знает, что знаковая для всего западного региона история парка началась в 2018 году. Именно тогда известные украинские скульпторы — братья Пилипонюки — реализовали свой самый масштабный проект, создав Семью мамонтов.

Самая большая фигура в этой группе достигает 5,5 метра в высоту, а общая высота скульптурной композиции составляет 7 метров.

С тех пор территория парка Истории Земли постоянно развивалась благодаря инвестициям братьев Тараса и Петра Белзов. Сегодня это не просто музей, а полноценный образовательный хаб. Скульпторы Дмитрий, Тарас и Богдан Пилипонюки, выпускники Львовской академии искусств, собственноручно создали 15 интерактивных фигур.

Главная особенность этих гигантов — полная доступность: дети могут свободно лазить по экспонатам, прикасаться к ним и ощущать масштаб доисторических существ Кайнозойской и Мезозойской эр.

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Парк истории Земли в Ивано-Франковске: что посмотреть

Современный парк Истории Земли в Ивано-Франковске предлагает гостям несколько тематических локаций, каждая из которых имеет свой сценарий:

Музей Земли. Это уникальное здание в форме трех куполов. Внутри развернута экспозиция, которая демонстрирует путь формирования Солнечной системы, развитие жизни на планете и особенности первобытного Прикарпатья;

Портал будущего. Локация, посвященная робототехнике. Здесь представлены новейшие разработки, которые знакомят гостей с тем, каким может быть мир через сотни лет;

Большая песочница. Стилизованная площадка для археологических раскопок. Дети здесь играют роль исследователей, находят артефакты и участвуют в тематических квестах;

Мир дикой природы. Кроме скульптур, в парке есть живые обитатели. В просторных вольерах живут львы и тигры, а на специальной ферме можно увидеть экзотических птиц нанду (южноамериканских страусов).

Также на территории работает планетарий, где проходят сеансы погружения в тайны космоса, а каждую неделю проводятся культурные мероприятия, мастер-классы и фестивали.

Парк Истории Земли: где находится и как доехать

Так как же добраться до парка Истории Земли? Локация расположена в селе Подгорье, которое находится в Ивано-Франковской области (трасса в сторону Богородчан). Это удобное место, поскольку дорога из Ивано-Франковска занимает всего 20–30 минут на автомобиле (около 25 км).

Официальный адрес парка: с. Подгорье, Ивано-Франковский район. Если ты едешь общественным транспортом, выбирай автобусы, которые направляются в сторону Гуты или Богородчан.

Парк открыт для посетителей ежедневно:

Пн–Пт: с 10:00 до 20:00;

Сб–Вс: с 10:00 до 21:00.

Вход в парк Истории Земли в селе Подгорье на Прикарпатье стоит 350 грн для взрослых и столько же для детей от 4 до 12 лет. Бесплатно посетить парк могут дети до 4 лет, дети-сироты и дети погибших участников войны.

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