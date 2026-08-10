Петиция о мобилизации многодетных отцов 2026: что предлагают и сохранится ли отсрочка

На сайте Кабинета Министров Украины 4 августа 2026 года зарегистрировали петицию №41/010443-26эп Николая Груздова. Петиция содержит призыв отменить автоматическую отсрочку от мобилизации для мужчин, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей.

Автор предлагает пересмотреть действующие правила и уравнять условия для всех мужчин, независимо от количества детей в семье. Найдет ли документ поддержку общества и власти и какая встречная петиция опубликована уже сейчас — в материале.

Петиция о мобилизации многодетных отцов

В петиции Николай Груздов акцентирует внимание на том, что наличие троих детей в возрасте до 18 лет является основанием для отсрочки от мобилизации, хотя родители одного или двух детей таких прав не имеют.

По мнению автора, это создает неравные условия и перекладывает большую часть мобилизационной нагрузки на мужчин, у которых меньше детей или которые еще не создали семью. Он считает, что само количество детей не доказывает, что отец является единственным кормильцем семьи.

Груздов предлагает исключить эту норму из статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и отменить это основание для увольнения с военной службы.

Однако право на отсрочку, по его мнению, стоит сохранить для родителей-одиночек, опекунов детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, а также единственных законных представителей.

Автор считает, что многодетные семьи нужно поддерживать социальными выплатами и льготами, а не автоматической отсрочкой от воинской обязанности.

Пока петиция является лишь общественной инициативой. Для ее обязательного рассмотрения Кабинетом Министров она должна набрать 25 тысяч подписей в течение трех месяцев.

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Возможна ли мобилизация многодетных отцов: встречная петиция о сохранении отсрочки

В ответ Груздову 5 августа 2026 года была зарегистрирована новая петиция №41/010452-26эп, ее автор Александр Малютин призывает Кабинет Министров Украины сохранить действующую отсрочку от мобилизации для многодетных отцов.

Автор считает, что отмена отсрочки может оставить многодетные семьи без основного кормильца и негативно повлиять на благополучие, воспитание, лечение и обучение детей.

Александр Малютин призывает правительство публично подтвердить позицию относительно сохранения этой гарантии.

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