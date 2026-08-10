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Петиция о мобилизации многодетных отцов 2026: что предлагают и сохранится ли отсрочка

Ольга Петухова, редактор сайта 10 августа 2026, 14:30 2 мин.
мобілізація многодетных отцов
Фото Pexels

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