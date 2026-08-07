РФ ударила по рынку на Сумщине: что известно

Российские войска сегодня, 7 августа, атаковали беспилотником Белопольскую общину Сумской области. В результате атаки пострадали 10 гражданских, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

Обстрел Сумщины 7 августа 2026 года: что известно

В пятницу утром россияне ударили беспилотником по рынку в Белопольской общине Сумской области. В результате этой атаки пострадали десять человек, в том числе двое — в тяжелом состоянии.

Сообщается, что медики оказывают необходимую помощь пострадавшим и проводят госпитализацию.

Ранее мы сообщали о том, что российские войска 6 августа сбросили восемь управляемых авиационных бомб за восемь минут на северную и центральную части Сум.

Фото: Олег Григоров | Сумська ОВА

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!