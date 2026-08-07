Для тебя Война в Украине

РФ ударила по рынку на Сумщине: что известно

Марина Слизовская 07 августа 2026, 12:00 1 мин.
Обстрел Сумщины сегодня

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