Для тебя Война в Украине

Удар шестью КАБами по Сумам: троллейбус сгорел дотла, водитель в тяжелом состоянии

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 июня 2026, 10:00 2 мин.
атака на сумы 22 июня

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