Удар шестью КАБами по Сумам: троллейбус сгорел дотла, водитель в тяжелом состоянии

Российские войска совершили очередной акт террора против гражданской инфраструктуры Сумщины, атаковав Ковпаковский район и окрестности Сумской общины управляемыми авиабомбами.

В целом зафиксировано попадание шести вражеских КАБов, нанесших значительные разрушения городским объектам. В результате одного из ударов под обстрел попал гражданский общественный транспорт, двигавшийся по маршруту.

В результате удара КАБа по окрестностям Сум уничтожен городской троллейбус

Попадание привело к возгоранию, которое полностью уничтожило городской троллейбус. На момент атаки транспортное средство двигалось без пассажиров, что позволило избежать массовых жертв, однако тяжелые ранения получил мужчина, находившийся за рулем.

По информации руководства Сумской ОВА и главы городской военной администрации Сергея Кривошеенко, пострадавший водитель троллейбуса получил крайне тяжелые травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Врачи провели неотложные реанимационные мероприятия и ведут изнурительную борьбу за жизнь мужчины, состояние которого оценивается как критическое. Кроме водителя, за медицинской помощью на месте происшествия обратились еще две женщины.

По предварительным выводам врачей, их повреждения легкие, угрозы жизни нет, поэтому в госпитализации они не нуждались. Кроме уничтоженного троллейбуса, в результате взрывов КАБов существенные повреждения получили здания нескольких городских инфраструктурных объектов.

Сейчас на местах попадания работают профильные службы и спасатели, которые ликвидируют последствия разрушений и устанавливают окончательные масштабы нанесенного ущерба.

Фото: Сергей Кривошеенко.

Ранее мы сообщали, что РФ атаковала дом многодетной семьи в Сумской области, в результате чего было трое погибших.

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