Для тебя Война в Украине

РФ сбросила на Сумы 8 КАБов за 8 минут: пострадали 12 человек

Марина Слизовская 06 августа 2026, 10:00 1 мин.
Обстрел Сум сегодня
Удар по Сумам КАБами 6 августа

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