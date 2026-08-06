РФ сбросила на Сумы 8 КАБов за 8 минут: пострадали 12 человек

Российские войска ночью, 6 августа, сбросили восемь корректируемых авиационных бомб (КАБ) на северную и центральную части Сум, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации (ГВА) Сергей Кривошеенко.

Обстрел Сум 6 августа 2026 года: что известно

Россияне сбросили на Сумы восемь КАБ за восемь минут, противовоздушная оборона обезвредила одну из этих бомб, отметил Кривошеенко.

— Поражены жилые микрорайоны города с развитой инфраструктурой. Пострадали 12 человек, которые получили квалифицированную медицинскую помощь, их состояние удовлетворительное, — написал начальник Сумской ГВА.

По его данным, в результате обстрела Сум 6 августа были повреждены ТЦ, пять магазинов, окна в 10 многоэтажках, три частных дома и пять легковых автомобилей.

Ранее в результате очередной атаки РФ на Сумы получили ранения трое маленьких детей.

Фото: Сергій Кривошеєнко/Сумська МВА

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