Утечка аммиака: чем опасна для здоровья и как действовать во время аварии

Спасатели оперативно перекрыли запорную арматуру, поэтому, по данным ГСЧС, угрозы для населения нет.

Однако всем стоит знать основные правила безопасности при утечке аммиака — это может помочь защитить себя в чрезвычайной ситуации.

Что такое аммиак

Аммиак — это бесцветный газ с резким, удушливым запахом, похожим на запах нашатырного спирта, который невозможно спутать с другими веществами.

Аммиак используют в промышленности и сельском хозяйстве для производства минеральных азотных удобрений (аммиачной селитры, карбамида), в крупных холодильных установках на мясокомбинатах, молокозаводах, складах и логистических центрах, где аммиак используют как хладагент, и т.д.

Сам по себе аммиак легче воздуха, поэтому после утечки преимущественно поднимается вверх, однако в закрытых помещениях или при безветренной погоде может накапливаться и быть опасным.

Чем вреден аммиак для человека

Даже в небольшой концентрации аммиак раздражает глаза, нос и дыхательные пути.

Ощущается жжение в горле, кашель, может начаться слезотечение, станет трудно дышать, в тяжелых случаях отравления может возникнуть головокружение.

Если концентрация газа высокая, возможны сильные ожоги слизистых оболочек, отек легких, потеря сознания и другие опасные для жизни последствия.

Как защититься во время утечки аммиака

Если произошла утечка аммиака, нужно как можно быстрее покинуть зону распространения газа. Если это возможно, двигайся перпендикулярно направлению ветра, чтобы быстрее выйти из места, где ощущается запах.

Если ты находишься в помещении, плотно закрой окна, двери и вентиляционные отверстия, выключи кондиционер и следи за официальными сообщениями ГСЧС и местных властей.

Если ситуация критическая — для защиты легких используй респиратор или хотя бы ткань, смоченную чистой водой или слабым раствором лимонной либо уксусной кислоты. Такая повязка не обеспечит полной защиты, но точно уменьшит воздействие аммиака, пока тебя не эвакуируют из опасной зоны.

Если газ попал в глаза или на кожу, немедленно промой пораженные участки чистой водой, делай это не менее 15 минут.

Если появляется сильный кашель, затрудненное дыхание, боль в груди, следует немедленно вызвать скорую помощь.

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