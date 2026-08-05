Для тебя Война в Украине

Утечка аммиака: чем опасна для здоровья и как действовать во время аварии

Ольга Петухова, редактор сайта 05 августа 2026, 11:30 3 мин.
витік аміаку
Фото Pexels

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