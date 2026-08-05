Витік аміаку: чим загрожує здоров’ю та як діяти під час аварії

У ніч проти 5 серпня 2026 під час масованої атаки Росії на Київ у Голосіївському районі столиці на території одного з промислових підприємств стався незначний витік аміаку.

Рятувальники оперативно перекрили запірну арматуру, тож, за даними ДСНС, загрози для населення немає.

Проте усім варто знати основні правила безпеки під час витоку аміаку, це може допомогти захистити себе у надзвичайної ситуації.

Що таке аміак

Аміак — це безбарвний газ із різким, задушливим запахом, схожим на запах нашатирного спирту, який неможливо сплутати з іншими речовинами.

Аміак використовують у промисловості та сільському господарстві для виробництва мінеральних азотних добрив (аміачної селітри, карбаміду), у великих холодильних установках на м’ясокомбінатах, молокозаводах, складах і логістичних центрах, де аміак використовують як холодоагент тощо.

Сам по собі аміак легший за повітря, тому після витоку переважно підіймається вгору, але в закритих приміщеннях або за безвітряної погоди може накопичуватися й бути небезпечним.

Чим шкідливий аміак для людини

Навіть у невеликій концентрації аміак подразнює очі, ніс і дихальні шляхи.

Відчувається печіння в горлі, кашель, може розпочатися сльозотеча, стане важко дихати, у складних випадках отруєння може статися запаморочення.

Якщо концентрація газу висока, можливі сильні опіки слизових оболонок, набряк легень, втрата свідомості й інші небезпечні для життя наслідки.

Як захиститися під час витоку аміаку

Якщо стався витік аміаку, потрібно якомога швидше залишити зону розповсюдження газу. Якщо це можливо, рухайся перпендикулярно напрямку вітру, щоб швидше вийти із місця, де відчувається запах.

Якщо ти у приміщенні, щільно зачини вікна, двері та вентиляційні отвори, вимкни кондиціонер і стеж за офіційними повідомленнями ДСНС та місцевої влади.

Якщо ситуація критична — для захисту легень використовуй респіратор або хоча б тканину, змочену чистою водою чи слабким розчином лимонної або оцтової кислоти. Така пов’язка не дасть повного захисту, але точно зменшить вплив аміаку, поки тебе не евакуюють у безпечну зону.

Якщо газ потрапив в очі чи на шкіру, негайно промий уражені ділянки чистою водою, роби це щонайменше протягом 15 хвилин.

Якщо з’являється сильний кашель, утруднене дихання, біль в грудях слід негайно викликати швидку допомогу.

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