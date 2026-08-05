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Витік аміаку: чим загрожує здоров’ю та як діяти під час аварії

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Серпня 2026, 11:30 2 хв.
витік аміаку
Фото Pexels

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