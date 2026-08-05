Стиль життя Свята

Яблучний Спас: традиції та прикмети улюбленого свята

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Серпня 2026, 11:00 3 хв.
яблучний спас прикмети
Фото Pexels

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