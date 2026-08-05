Яблучний Спас: традиції та прикмети улюбленого свята

Марафон Спасів — Горіховий, Медовий та Яблучний — уже розпочато! Чи знаєш ти, як святкують Яблучний Спас? Ми розповімо про традиції та прикмети цього дня.

Яблучний Спас: традиції та історія свята

У народі вважається, що Яблучний Спас приходить і приносить холоди та осінь. Віряни несуть кошики зі свіжим врожаєм яблук та квітів у церкву, а потім заготовляють яблука на зиму — сушать, роблять варення тощо.

У цей день заведено дотримуватись традицій та прикмет. Більшість із них походить з Біблії. Для християн східного обряду Спаси є важливими церковними святами.

Коли Яблучний Спас 2026

Яблучний Спас раніше відзначали 19 серпня, але з переходом на новий календар дата зазнала змін. Тепер свято відзначають 6 серпня, через п’ять днів після Медового Спасу. Окрім них ще є Горіховий Спас. Він останній та символізує кінець літа.

Історія свята

Спас ще називають днем Преображення Господнього. Це походить від біблійної легенди, коли одного разу Ісус Христос явив людям свою божественну сутність. Він здійнявся на гору Фавор і почав там молитися.

Після довгих молитов обличчя Ісуса почало випромінювати яскраве світло, одяг став білосніжним, також з чистого світла. Голос із неба почав говорити до людей, щоб слухали Сина Божого.

Відтоді у християн східного обряду з’явилося свято Преображення Господнього і Спаса Господа Ісуса Христа.

Що можна і не можна робити на Яблучний Спас

На кожне церковне свято є певні обмеження. На Яблучний Спас не можна:

Робити важку роботу (окрім збирання врожаю яблук). Пліткувати та лаятись. Ображати тварин та людей. Прибирати в домі. Мити та фарбувати волосся. Підстригати нігті. Займатися магією.

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Традиції та прикмети Яблучного Спасу

За традиціями, яблука до Спасу не їдять та не збирають їхній врожай. Адже плоди, згідно з Біблією, вважаються гріховними.

У день свята яблука освячують у церкві, а потім пригощають ними рідних та сусідів. Є також повір’я: якщо з’їсти яблуко і загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

У Яблучний Спас заведено робити заготовлення на зиму з яблук: компоти, сушені та квашені яблука, варення, повидло тощо. Під час готування потрібно молитися та примовляти: “Що загадано, то надумано. Що надумано, то збудеться. Що збудеться, то не минеться”.

Раніше ми розповідали, коли відзначають Спаси 2026 та традиції їх святкування.

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