Медовий Спас 2025: що не можна робити на Маковія

Фото Unsplash Медовий Спас або Маковія — один з найбільших релігійних свят для вірян. Ще з давніх-давен в цей день несли до церкви мед та святили його, а з першою ложкою освяченого нектару загадували чарівне бажання, звідси й назва свята. У 2025 році українці святкуватимуть Маковія у четвер, 1 серпня. За старим церковним календарем цей день раніше відзначали 14 серпня. Тож треба бути озброєними знаннями, чого не можна робити у цей день, щоб не навіяти небесний гнів і не притягнути неприємності. Чого не можна робити у Медовий Спас 2025 Як і під час всіх релігійних свят, на Маковія у 2025 році треба втриматися від лайки та сварок. Також не можна голосно розмовляти й гучно святкувати — це ознака неповаги. Оскільки Медовий Спас припадає на неділю, божий день, то прибирати й займатися хатньою роботою теж не можна. Однак пекти пісні вироби: пряники, пироги, млинці з медом та маком — це давня традиція, якою віряни вшановують воду. Тож куховарити у цей день таки можна. В будь-яке велике релігійне свято заборонено працювати, Медовий Спас у 2025 році не виняток. Читати на тему Медовий, Яблучний та Горіховий Спас: дати святкування за новим календарем Коли за новим церковним календарем святкують Медовий, Яблучний та Горіховий Спас, що означають ці свята та як їх відзначають — читай у матеріалі. Звісно, не можна прожити день й не побажати російським військовим скоріше удобрити нашу землю, однак під час Маковія все ж таки варто втриматися.Адже в Медовий Спас не можна бажати комусь зла, інакше негатив повернеться до тебе. Саме в цей день, 1 серпня, починається великий Успенський піст, на честь вшанування Успіння Богородиці. Триватиме він аж до 14 серпня. Тож для вірян, які дотримуються посту, з цього дня є певні обмеження у їжі. Свято Медового Спасу не повинно бути виключенням, на столі мають стояти лише пісні страви. Традиції Медового Спасу Традиційно у цей день віряни ходять до церкви, щоб освятити воду, мед, мак та трави. Всі ці компоненти після церкви набудуть цілющих властивостей. Після церкви всі приходили додому й куштували смачні пісні страви, адже вшановували Успенську Богородицю. Фото: Unsplash А потім йшли купатися у відкриті водойми, адже вважають, що саме в цей день Володимир Великий охрестився в Дніпрі, тож купання в цей день принесуть людині здоров’я й сили на весь наступний рік. Далі віряни влаштовували своєрідні проводи літа, традиційно, саме в Медовий Спас починають збирати врожай та готуватися до зими. Медовий Спас — далеко не єдине релігійне свято у серпні, цей місяць для вірян буде насиченим. Ми підготували для тебе календар церковних свят на 2025 рік. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Україна, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter