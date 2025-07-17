Стиль життя Свята

Медовий Спас 2025: що не можна робити на Маковія

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 17 Липня 2025, 19:15
Медовий Спас 2025
Фото Unsplash

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