Стиль життя Свята

День капелана 2026 в Україні: історія свята та привітання своїми словами

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 11:00 4 хв.
День капелана ЗСУ: привітання зі святом 12 жовтня
Фото Facebook

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