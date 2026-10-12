День капелана 2026 в Україні: історія свята та привітання своїми словами

День військового капелана в Україні відзначають 12 жовтня. Це свято присвячене священнослужителям, які підтримують українських військових, допомагають їм долати моральні труднощі та знаходити внутрішні сили навіть у найскладніші моменти. Їхня робота на фронті — це не лише духовна підтримка, а й постійна присутність поруч із тими, хто захищає країну.

У нашому матеріалі розповідаємо, як з’явилося свято, хто такі військові капелани та які слова підібрати, щоб привітати їх із професійним днем.

День капелана 2026 в Україні: історія свята

Військове капеланство має давню історію. Священнослужителі супроводжували воїнів ще задовго до створення сучасних Збройних сил України. Вони молилися разом із військовими, підтримували їх у важкі часи, допомагали переживати втрати та знаходити сили продовжувати боротьбу.

В Україні військові капелани відіграють особливо важливу роль із початку російської агресії у 2014 році. Тоді чимало священників добровільно вирушали в зону бойових дій, щоб бути поруч із захисниками. Вони спілкувалися з бійцями, проводили богослужіння та надавали духовну підтримку незалежно від обставин.

Важливим етапом у розвитку військового капеланства стало запровадження штатних посад військових священників у 2016 році. А 30 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон України Про Службу військового капеланства. Документ визначив правові засади діяльності капеланів у Силах оборони.

Хто такий військовий капелан

Військовий капелан — це священнослужитель, який здійснює душпастирську опіку над військовослужбовцями. Він допомагає бійцям знаходити духовну опору, підтримує їх у переживанні втрат, розмовляє з тими, кому важко, та сприяє збереженню моральної стійкості під час служби.

Капелан працює поруч із військовими в повсякденному житті та під час виконання бойових завдань. Його присутність важлива не лише для тих, хто сповідує певну релігію, а й для людей, яким потрібні розмова, розуміння та підтримка.

День військового капелана пов’язаний із вшануванням святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого вважають покровителем військових капеланів. За новоюліанським календарем день його пам’яті припадає на 12 жовтня, тоді як раніше його відзначали 25 жовтня за старим календарним стилем.

Тож день капелана ЗСУ — це нагода подякувати священнослужителям, які залишаються поруч із захисниками, підтримують їхній дух і допомагають вистояти перед випробуваннями війни.

Привітання з Днем капелана своїми словами

Привітати військового капелана можна щирими словами вдячності за його служіння, турботу та підтримку українських захисників. Ось кілька варіантів привітань до свята.

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З Днем капелана! Дякую за твою важливу місію, за добре слово у складну хвилину та за підтримку тих, хто щодня боронить Україну. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, Божого захисту та сил продовжувати свою справу. Нехай поруч завжди будуть люди, які цінують вашу працю.

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Вітаю з Днем військового капелана! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди залишалося місце для віри, надії та любові. Нехай Господь оберігає тебе на кожному кроці, дарує мудрість у розмовах і сили підтримувати наших воїнів. Мирного неба та якнайшвидшої перемоги Україні!

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З Днем капелана! Твоя служба — це приклад людяності, мужності та щирої турботи про інших. Бажаю, щоб слова, якими ви підтримуєте військових, поверталися до вас теплом і вдячністю. Нехай віра допомагає долати труднощі, а кожен день приносить добрі новини.

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Вітаю зі святом! Нехай Бог оберігає вас під час служіння, дарує сили у важкі хвилини та наповнює серце спокоєм. Бажаю здоров’я, витримки, щирих людей поруч і впевненості в тому, що ваша праця має велике значення. Дякую за підтримку українських захисників!

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З Днем військового капелана! Нехай у найтемніші часи знаходяться слова, які повертають надію, а поруч завжди будуть ті, кому можна довіритися. Бажаю Божої опіки, внутрішньої сили, душевної рівноваги та миру на українській землі.

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Дякуємо за те, що ти поруч із нашими воїнами не лише у хвилини радості, а й у найважчі моменти. За вашу віру, терпіння, добре слово та готовність вислухати. З Днем капелана! Нехай Господь береже вас і кожного українського захисника, а в Україні якнайшвидше запанує мир.

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