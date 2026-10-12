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День капеллана 2026 в Украине: история праздника и поздравления своими словами

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 октября 2026, 11:00 4 мин.
День капеллана ВСУ: поздравление с праздником 12 октября
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