День ангела Артема 2026 — дати свята, цікаве про характер та веселі привітання

Товариський, розважливий, вольовий, з сильною харизмою і прагненням створювати навколо гармонійне середовище — таким найчастіше сприймають Артема ті, хто його оточує.

Коли день ангела Артема, хто його святий покровитель і короткі привітання з іменинами — читай у матеріалі.

Коли день ангела Артема за новим та старим церковним календарем 2026

За новим церковним календарем день святого великомученика Артемія відзначають 20 жовтня. До запровадження в Україні нового церковного календаря це свято припадало на 2 листопада. У цей день вшановують пам’ять Артемія Антіохійського.

Іменини Артема за новим церковним календарем:

20, 30, 31 жовтня;

19 грудня;

13 лютого;

26 березня;

13, 29 квітня;

26 червня.

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День ангела Артема — хто його святий покровитель

Святий Артемій Антіохійський — християнський великомученик четвертого століття, відомий своєю відданістю вірі.

Артемій був воєначальником і правителем Єгипту за часів імператора Констанція II, підтримував християнство та сприяв перенесенню мощей святих апостолів Андрія, Луки та Тимофія до Константинополя.

Та коли новий володар Риму Юліан Відступник розпочав жорстокі переслідування християн, Артемій сміливо виступив на їхній захист, за що був заарештований. Святого піддали тяжким тортурам, а потім стратили мечем.

Тіло Артемія таємно поховали християни, а згодом, після смерті Юліана, мощі були з почестями перенесені до Константинополя.

Святого Артемія вшановують як покровителя воїнів, а також як цілителя від різних хвороб.

Значення імені та який в Артема характер

Ім’я Артем має давнє походження, яке сягає корінням аж у Стародавню Грецію, де воно звучало як Артемій. В Україну це ім’я потрапило на початку 17 століття, де стало вживаним здебільшого у формі Артем. Значення імені Артем пов’язують із давньогрецькою богинею Артемідою, покровителькою життя і родючості. Вважалося, що діти, названі на її честь, отримують захист і прихильність богині. Щоправда, було іще одне трактування — здоровий, сильний чоловік. Вважалося, що ім’я дарує власнику довголіття та бадьорість духу. І справді, носії цього імені часто відзначаються стійким характером і міцним здоров’ям. Характер Артема поєднує в собі силу волі, розважливість і товариськість. Він прямолінійний і щедрий, уміє знаходити спільну мову з людьми. Артем наділений лідерськими якостями, але не зловживає ними, а радше обережно використовує свою харизму. Він цілеспрямований і завжди прагне до самовдосконалення, ретельно продумуючи свої рішення. У дружбі Артем залишається вірним і надійним товаришем, готовим підтримати у складні моменти. В особистих стосунках шукає ідеальну жінку, що відповідатиме його уявленням про ніжність, порядність і відданість. Він прагне гармонії у родині, не намагаючись підкорити або підкорятися партнерці. Для нього важливі довіра, підтримка та взаєморозуміння. Артем любить домашній затишок і цінує спокійні сімейні вечори. В інтимному житті прагне емоційного зв’язку, що ще більше зміцнює його стосунки. Веселі привітання з днем ангела Артема своїми словами

Артеме, вітаю тебе з днем ангела! І нехай твої іменини будуть яскравими, як сонце у цей особливий день. Дозвольте собі бути безхмарно щасливим і нехай попереду на тебе чекає багато пригод!

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Вітаю з днем ангела! Артеме, нехай твоя доля буде такою ж захопливою, як далекі мандри! Відкрий для себе нові грані свого життя, вийди із зони комфорту та насолоджуйтеся різноманітністю вражень!

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Артеме, з днем ангела! Нехай твоє життя буде гармонійним, як мелодія, від якої співає серце. Дозволь цій музиці супроводжувати тебе у злетах і спадах, і насолоджуйся кожною нотою!

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Артеме, вітаю тебе з іменинами! Нехай наступний рік буде смачним, як улюблена страва! Насолоджуйся розмаїттям смаків життя та дозволь собі дивуватися новому!

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Артеме, вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел-охоронець допоможе тобі реалізувати свої мрії та розвиватися далі! Святкуй цей день з радістю, бо ти заслуговуєш всього щастя світу!

Також зовсім скоро Андрій святкуватиме власні іменини — читай у матеріалі, коли день ангела Андрія 2026 року, значення імені та як привітати її зі святом.

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