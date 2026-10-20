День ангела Артема 2026 — даты праздника, интересное о характере и веселые поздравления

Общительный, рассудительный, волевой, с сильной харизмой и стремлением создавать вокруг гармоничную среду — таким чаще всего воспринимают Артема окружающие.

Когда день ангела Артема, кто его святой покровитель и краткие поздравления с именинами — читай в материале.

Когда день ангела Артема по церковному календарю 2026

По новому церковному календарю, день святого великомученика Артемия отмечают 20 октября. До введения в Украине нового церковного календаря этот праздник приходился на 2 ноября. В этот день чтят память Артемия Антиохийского.

Именины Артема по новому церковному календарю:

20, 30, 31 октября;

19 декабря;

13 февраля;

26 марта;

13, 29 апреля;

26 июня.

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День ангела Артема — кто его святой покровитель

Святой Артемий Антиохийский — христианский великомученик четвертого века, известный своей верностью вере.

Артемий был военачальником и правителем Египта во времена императора Констанция II, поддерживал христианство и способствовал перенесению мощей святых апостолов Андрея, Луки и Тимофея в Константинополь.

Когда же новый властитель Рима Юлиан Отступник начал жестокие преследования христиан, Артемий отважно выступил в их защиту, за что был арестован. Святого подвергли тяжким пыткам, а затем казнили мечом.

Тело Артемия тайно похоронили христиане, а затем, после смерти Юлиана, мощи были с почестями перенесены в Константинополь.

Святого Артемия чествуют как покровителя воинов, а также как целителя от разных болезней.

Значение имени и какой у Артема характер

Имя Артем имеет древнее происхождение, уходящее корнями в Древнюю Грецию, где оно звучало как Артемий. В Украину это имя попало в начале 17 века, где стало употребляться в основном в форме Артем.

Значение имени Артем связывают с древнегреческой богиней Артемидой, покровительницей жизни и плодородия. Считалось, что дети, названные в ее честь, получают защиту и благосклонность богини.

Правда, была еще одна трактовка — здоровый, сильный человек. Считалось, что имя дарит владельцу долголетие и бодрость духа.

И действительно, носители этого имени часто отличаются стойким характером и крепким здоровьем.

Характер мужчины с этим именем сочетает в себе силу воли, рассудительность и общительность. Он прямолинеен и щедр, умеет находить общий язык с людьми.

Артем наделен лидерскими качествами, но не злоупотребляет ими, а скорее осторожно использует свою харизму. Он целеустремлен и всегда стремится к самосовершенствованию, тщательно продумывая свои решения.

В дружбе Артем остается верным и надежным другом, готовым поддержать в сложные моменты. В личных отношениях ищет идеальную женщину, отвечающую его представлениям о нежности, порядочности и преданности.

Он стремится к гармонии в семье, не пытаясь покорить партнершу или подчиняться ей.

Для него важны доверие, поддержка и взаимопонимание.

Артём любит домашний уют и ценит спокойные семейные вечера. В интимной жизни он стремится к эмоциональной связи, что еще больше укрепляет его отношения.

Веселые поздравления с днем ​​ангела Артема своими словами

Артем, поздравляю тебя с днем ​​ангела! И пусть твои именины будут яркими, как солнце в этот особый день. Позвольте себе быть безоблачно счастливым и пусть впереди тебя ждет много приключений!

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Поздравляю с днем ​​ангела! Артем, пусть твоя судьба будет такой же увлекательной, как дальние странствия! Открой для себя новые грани своей жизни, выйди из зоны комфорта и наслаждайся разнообразием впечатлений!

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Артем, с днем ​​ангела! Пусть твоя жизнь будет гармоничной, как мелодия, от которой поет сердце. Позволь этой музыке сопровождать тебя во взлетах и ​​спусках, и наслаждайся каждой нотой!

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Артем, поздравляю тебя с именинами! Пусть следующий год будет вкусным, как любимое блюдо! Наслаждайся разнообразием вкусов жизни и позволь себе удивляться новому!

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Артем, поздравляю тебя с именинами! Пусть ангел-хранитель поможет тебе реализовать мечты и развиваться дальше! Празднуй этот день с радостью, ведь ты заслуживаешь всего счастья мира!

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