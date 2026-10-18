Стиль життя Свята

День працівників харчової промисловості 2026: історія та готові побажання

Марина Слизовська, редакторка сайту 18 Жовтня 2026, 08:00 3 хв.
день працівника харчової промисловості
Фото Pexels

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