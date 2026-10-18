День працівників харчової промисловості 2026: історія та готові побажання

День працівників харчової промисловості в Україні щорічно відзначають у третю неділю жовтня. У 2026-му році це професійне свято припадає на 18 жовтня. Цього дня варто подякувати та привітати працівників харчової галузі, які щоденно забезпечують нас якісними та смачними продуктами.

Розповідаємо про історію свята та публікуємо щирі привітання й побажання для співробітників цієї галузі.

День працівників харчової промисловості 2026: історія свята

Це професійне свято почали відзначати в незалежній Україні 31 рік тому — з жовтня 1995-го. Другий президент Леонід Кучма на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок, своїм наказом №714/95 встановив нове свято в українській державі.

18 жовтня — це день професійного свята усіх українців, які працюють на виробництвах, заводах, в теплицях та полях, і щодня не лише годують країну, й підтримують економіку навіть у такі важкі часи, як зараз.

Цього дня варто привітати людей, які працюють на хлібопекарських, м’ясних, молочних, кондитерських, цукрових, виноробних та інших харчових підприємствах України.

Технологи, інженери, лаборанти, логісти, пакувальники, а також викладачі й студенти профільних навчальних закладів сьогодні потребують наших слів вдячності за щоденну працю.

Привітання з Днем працівників харчової промисловості

Шановні працівники харчової промисловості України! Сьогодні ваше професійне свято — це не лише привід для привітань, а й нагода висловити щиру вдячність за вашу стійкість. В умовах постійних обстрілів, відключень світла, складних логістичних маршрутів та щоденного ризику ви продовжуєте тримати продовольчий фронт нашої держави. Дякуємо за кожен буханець хліба, за кожну упаковку продукції на полицях магазинів та за вашу витривалість, які дають Україні впевненість у завтрашньому дні. Нехай вашу працю завжди цінують і поважають!

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Дякуємо за вашу самовідданість, тепло й турботу, які ви вкладаєте в кожен продукт. Нехай у ваших домівках завжди буде затишок, світло, спокій та справжнє відчуття безпеки. Наснаги вам, міцного здоров’я та якнайбільше приємних і спокійних днів!

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З Днем працівників харчової промисловості! Маємо пам’ятати, що за кожною звичайною покупкою в магазині чи обідом удома стоїть ваша важка праця. Ви працюєте під сиренами, переналаштовуєте виробництва під час блекаутів, шукаєте рішення там, де це здається неможливим, і продовжуєте годувати Україну та наші Збройні Сили. Дякуємо за це!

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Дякуємо вам за смак, якість та затишок, які ви щодня даруєте кожній українській родині! Ваша праця робить наше життя смачнішим, а столи — багатшими. Бажаємо вам невичерпного натхнення, нових цікавих рецептів, технологічного процвітання та щирої вдячності від кожного покупця. Нехай усе задумане вдається легко та зі смаком!

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Дякуємо за вашу високу майстерність, турботу та любов до своєї справи, які відчуваються в кожному продукті. Бажаємо вам міцного здоров’я, добробуту, гармонії в родинах та нових професійних вершин. Нехай кожен день буде сповнений позитивом, теплом та новими успіхами!

Раніше ми публікували календар свят на жовтень 2026 — кого та коли вітати з державним і професійним святом.

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