Що святять на Яблучний Спас 2025: повний та неочікуваний список

Фото Unsplash Календар християн східного обряду часто рясніє визначними датами та особливими святами. Не менш багатим на такі дні можна вважати й літо, зокрема серпень, коли святкують три Спаси. 6 серпня 2025 року відзначають Яблучний Спас.Сенс свята полягає в тому, щоб віряни могли висловити свою глибоку подяку Богу за дані ним дозрілі плоди. Тому важливо знати, що святять на Яблучний Спас 2025. Яблучний Спас 2025: що святити у церкві Можна подумати, що в цей день заведено святити хіба яблука. Однак на це свято можна також приносити у церкву й інші продукти та навіть квіти. Таким чином людина ніби прославляє розмаїття та багатство природи. Що можна святити: яблука; груші; виноград; сливи; персики; помідори; моркву; цибулю; мед; пучок колосків жита і пшениці; волошки; чорнобривці. Читати на тему Церковні свята в серпні 2025: важливі дати за новим та старим стилем Церковний календар на серпень 2025 року — православні свята за новим стилем. Що не можна святити на Яблучний Спас Водночас існують і заборони щодо продуктів, які віряни можуть покласти у кошик. Зокрема не варто приносити у церкву в цей день алкоголь та м’ясні вироби. Не варто освячувати в церкві на Яблучний Спас також яйця, молочні продукти (молоко, сметану, масло та вершки), сири. Не освячують на свято також усе матеріальне: гроші, ключі від авто, документи, прикраси тощо.Також не освячують предмети побуту, зокрема ножі. Усі гострі та небезпечні предмети не можна святити на Спас. Не несуть до церкви й рибу, яку можна їсти у цей день. А ще ми розповідали, які професійні свята у серпні 2025 відзначають в Україні. Не забудь привітати найрідніших! Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: свята, Україна, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter