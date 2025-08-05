Що святять на Яблучний Спас 2025: повний та неочікуваний список

Календар християн східного обряду часто рясніє визначними датами та особливими святами. Не менш багатим на такі дні можна вважати й літо, зокрема серпень, коли святкують три Спаси. 6 серпня 2025 року відзначають Яблучний Спас.

Сенс свята полягає в тому, щоб віряни могли висловити свою глибоку подяку Богу за дані ним дозрілі плоди. Тому важливо знати, що святять на Яблучний Спас 2025.

Яблучний Спас 2025: що святити у церкві

Можна подумати, що в цей день заведено святити хіба яблука. Однак на це свято можна також приносити у церкву й інші продукти та навіть квіти. Таким чином людина ніби прославляє розмаїття та багатство природи.

Що можна святити:

яблука;

груші;

виноград;

сливи;

персики;

помідори;

моркву;

цибулю;

мед;

пучок колосків жита і пшениці;

волошки;

чорнобривці.

Що не можна святити на Яблучний Спас

Водночас існують і заборони щодо продуктів, які віряни можуть покласти у кошик.

Зокрема не варто приносити у церкву в цей день алкоголь та м’ясні вироби.

Не варто освячувати в церкві на Яблучний Спас також яйця, молочні продукти (молоко, сметану, масло та вершки), сири.

Не освячують на свято також усе матеріальне: гроші, ключі від авто, документи, прикраси тощо.

Також не освячують предмети побуту, зокрема ножі. Усі гострі та небезпечні предмети не можна святити на Спас. Не несуть до церкви й рибу, яку можна їсти у цей день.

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