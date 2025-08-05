Что святят на Яблочный Спас 2025: полный и неожиданный список

Фото Unsplash Календарь христиан восточного обряда часто переполнен важными датами и особыми праздниками. Не менее богатым такими днями считается и лето, в частности август, когда празднуют три Спаса. 6 августа 2025 года отмечают Яблочный Спас.Смысл праздника состоит в том, чтобы верующие могли выразить свою глубокую благодарность Богу за данные им спелые плоды. Поэтому важно знать, что святят на Яблочный Спас 2025. Яблочный Спас 2025: что святить в церкви Можно подумать, что в этот день принято святить разве что яблоки. Однако на этот праздник можно приносить в церковь и другие продукты, и даже цветы. Таким образом, человек будто прославляет разнообразие и богатство природы. Что можно святить яблоки; груши; виноград; сливы; персики; помидоры; морковь; лук; мед; пучок колосьев ржи и пшеницы; васильки; бархатцы. Читать по теме Церковные праздники в августе 2025: важные даты по новому и старому стилю Церковный календарь на август 2025 года — православные праздники по новому стилю. Что нельзя святить на Яблочный Спас В то же время существуют и запреты на продукты, которые верующие могут положить в корзину. В частности, не стоит приносить в церковь в этот день алкоголь и мясные изделия. Не стоит освящать в церкви на Яблочный Спас также яйца, молочные продукты (молоко, сметану, масло и сливки), сыры. Не освящают на праздник все материальное: деньги, ключи от авто, документы, украшения и тому подобное.Также не освящают предметы обихода, в том числе ножи. Все острые и опасные предметы нельзя святить на Спас. Не несут в церковь и рыбу, которую можно есть в этот день. А еще мы рассказывали, какие профессиональные праздники в августе 2025 года отмечают в Украине. Не забудь поздравить самых родных! Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники, Украина, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter