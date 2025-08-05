Что святят на Яблочный Спас 2025: полный и неожиданный список

Календарь христиан восточного обряда часто переполнен важными датами и особыми праздниками. Не менее богатым такими днями считается и лето, в частности август, когда празднуют три Спаса. 6 августа 2025 года отмечают Яблочный Спас.

Смысл праздника состоит в том, чтобы верующие могли выразить свою глубокую благодарность Богу за данные им спелые плоды. Поэтому важно знать, что святят на Яблочный Спас 2025.

Яблочный Спас 2025: что святить в церкви

Можно подумать, что в этот день принято святить разве что яблоки. Однако на этот праздник можно приносить в церковь и другие продукты, и даже цветы. Таким образом, человек будто прославляет разнообразие и богатство природы.

Что можно святить

яблоки;

груши;

виноград;

сливы;

персики;

помидоры;

морковь;

лук;

мед;

пучок колосьев ржи и пшеницы;

васильки;

бархатцы.

Что нельзя святить на Яблочный Спас

В то же время существуют и запреты на продукты, которые верующие могут положить в корзину.

В частности, не стоит приносить в церковь в этот день алкоголь и мясные изделия.

Не стоит освящать в церкви на Яблочный Спас также яйца, молочные продукты (молоко, сметану, масло и сливки), сыры.

Не освящают на праздник все материальное: деньги, ключи от авто, документы, украшения и тому подобное.

Также не освящают предметы обихода, в том числе ножи. Все острые и опасные предметы нельзя святить на Спас. Не несут в церковь и рыбу, которую можно есть в этот день.

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