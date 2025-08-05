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Что святят на Яблочный Спас 2025: полный и неожиданный список

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 05 августа 2025, 10:45
Яблочный Спас 2025 когда
Фото Unsplash

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