Церковные праздники в августе 2025: важные даты по новому и старому стилю

Август всегда был особенным месяцем для православных украинцев, насыщенным значимыми религиозными событиями.

И даже после того, как Православная церковь Украины перешла на новый календарь, эта традиция сохраняется.

Основные праздники августа по новому стилю

Стоит помнить, что с переходом на новый календарь все даты церковных праздников сместились на 13 дней назад. Вот какие большие праздники мы будем отмечать в этом августе 2025 года:

1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Маккавейских; Маковея (Медовый Спас) . Этот день символизирует начало Успенского поста, который продлится до Успения Пресвятой Богородицы.

— перенесение Честного Креста; мучеников Маккавейских; . Этот день символизирует начало Успенского поста, который продлится до Успения Пресвятой Богородицы. 6 августа — Преображение Господне; Яблочный Спас . В этот день верующие приносят в церковь на освящение плоды нового урожая, особенно яблоки.

— . В этот день верующие приносят в церковь на освящение плоды нового урожая, особенно яблоки. 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы . Это один из двенадцати самых больших праздников церковного года, посвящённый окончанию земной жизни Девы Марии.

— . Это один из двенадцати самых больших праздников церковного года, посвящённый окончанию земной жизни Девы Марии. 16 августа — Ореховый Спас (Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа). В этот день принято освящать орехи и отмечать завершение жатвы.

— (Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа). В этот день принято освящать орехи и отмечать завершение жатвы. 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Это день строгого поста, посвящённый памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи.

Полный список августовских праздников по обновлённому календарю

Чтобы вам было удобнее ориентироваться, предлагаем полный обновлённый церковный календарь на каждый день августа 2025 года:

1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Маккавейских; Маковея (Медовый Спас).

— перенесение Честного Креста; мучеников Маккавейских; Маковея (Медовый Спас). 2 августа — перенесение мощей первомученика Стефана.

— перенесение мощей первомученика Стефана. 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

— преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. 4 августа — семи мучеников Ефесских; преподобномученицы Евдокии.

— семи мучеников Ефесских; преподобномученицы Евдокии. 5 августа — предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния.

— предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния. 6 августа — Преображение Господне; Яблочный Спас.

— Преображение Господне; Яблочный Спас. 7 августа — преподобного мученика Дометия.

— преподобного мученика Дометия. 8 августа — святого исповедника Емилиана; мучеников Елевтерия и Леонида.

— святого исповедника Емилиана; мучеников Елевтерия и Леонида. 9 августа — апостола Матфия.

— апостола Матфия. 10 августа — мученика Лаврентия, архидиакона.

— мученика Лаврентия, архидиакона. 11 августа — мученика Евпла.

— мученика Евпла. 12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты.

— святых мучеников Фотия и Аникиты. 13 августа — попразднство Преображения; преподобного Максима Исповедника.

— попразднство Преображения; преподобного Максима Исповедника. 14 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.

— предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

— Успение Пресвятой Богородицы. 16 августа — Ореховый Спас; Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида.

— Ореховый Спас; Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида. 17 августа — мученика Мирона.

— мученика Мирона. 18 августа — мучеников Флора и Лавра.

— мучеников Флора и Лавра. 19 августа — мученика Андрея Стратилата и прочих.

— мученика Андрея Стратилата и прочих. 20 августа — пророка Самуила.

— пророка Самуила. 21 августа — апостола Фаддея; святой мученицы Вассы.

— апостола Фаддея; святой мученицы Вассы. 22 августа — мучеников Агафоника, Севериана и прочих.

— мучеников Агафоника, Севериана и прочих. 23 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского.

— попразднство Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского. 24 августа — священномученика Евтихия.

— священномученика Евтихия. 25 августа — апостола Тита; святого апостола Варфоломея.

— апостола Тита; святого апостола Варфоломея. 26 августа — мучеников Адриана и Наталии.

— мучеников Адриана и Наталии. 27 августа — преподобного Пимена.

— преподобного Пимена. 28 августа — преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского.

— преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского. 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

— Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. 30 августа — Александра, Иоанна, Павла, патриархов Цареградских.

— Александра, Иоанна, Павла, патриархов Цареградских. 31 августа — Положение Пояса Пресвятой Богородицы.

Также предлагаем ознакомиться с календарём наиболее значимых церковных праздников на 2025 год.

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