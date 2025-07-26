Церковні свята в серпні 2025: важливі дати за новим та старим стилем

Серпень завжди був особливим місяцем для православних українців, насиченим значущими релігійними подіями.

І навіть після переходу Православної церкви України на новий календар, ця традиція зберігається.

Основні свята серпня за новим стилем

Варто пам’ятати, що з переходом на новий календар усі дати церковних свят змістилися на 13 днів назад.

Ось які великі свята ми відзначатимемо цього серпня 2025 року:

1 серпня — перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас) . Це свято символізує початок Успенського посту, який триватиме до Успіння Пресвятої Богородиці.

— перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; . Це свято символізує початок Успенського посту, який триватиме до Успіння Пресвятої Богородиці. 6 серпня — Преображення Господнє; Яблучний Спас . У цей день віряни приносять до церкви на освячення фрукти нового врожаю, особливо яблука.

— . У цей день віряни приносять до церкви на освячення фрукти нового врожаю, особливо яблука. 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці . Це одне з дванадцяти найбільших свят церковного року, присвячене завершенню земного життя Діви Марії.

— . Це одне з дванадцяти найбільших свят церковного року, присвячене завершенню земного життя Діви Марії. 16 серпня — Горіховий Спас (Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа). Цього дня заведено освячувати горіхи та відзначати завершення жнив.

— (Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа). Цього дня заведено освячувати горіхи та відзначати завершення жнив. 29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Це день суворого посту, присвячений пам’яті про мученицьку смерть Івана Предтечі.

Повний перелік серпневих свят за оновленим календарем

Щоб тобі було зручніше орієнтуватися, пропонуємо повний оновлений церковний календар на кожен день серпня 2025 року:

1 серпня — перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавійських; Маковія (Медовий Спас).

— перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавійських; Маковія (Медовий Спас). 2 серпня — перенесення мощей первомученика Стефана.

— перенесення мощей первомученика Стефана. 3 серпня — преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

— преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. 4 серпня — сімох мучеників Ефеських; преподобномучениці Євдокії.

— сімох мучеників Ефеських; преподобномучениці Євдокії. 5 серпня — передсвято Преображення Господнього; мученика Євсигнія.

— передсвято Преображення Господнього; мученика Євсигнія. 6 серпня — Преображення Господнє; Яблучний Спас.

— Преображення Господнє; Яблучний Спас. 7 серпня — преподобного мученика Дометія.

— преподобного мученика Дометія. 8 серпня — святого сповідника Еміліяна; мучеників Єлевтерія і Леоніда.

— святого сповідника Еміліяна; мучеників Єлевтерія і Леоніда. 9 серпня — апостола Матфія.

— апостола Матфія. 10 серпня — мученика Лаврентія, архідиякона.

— мученика Лаврентія, архідиякона. 11 серпня — мученика Євпла.

— мученика Євпла. 12 серпня — святих мучеників Фотія і Аникити.

— святих мучеників Фотія і Аникити. 13 серпня — віддання Преображення; преподобного Максима сповідника.

— віддання Преображення; преподобного Максима сповідника. 14 серпня — передсвято Успіння Пресвятої Богородиці; перенесення мощів преподобного Феодосія Печерського.

— передсвято Успіння Пресвятої Богородиці; перенесення мощів преподобного Феодосія Печерського. 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці.

— Успіння Пресвятої Богородиці. 16 серпня — Горіховий Спас; Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа; мученика Діомида.

— Горіховий Спас; Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа; мученика Діомида. 17 серпня — мученика Мирона.

— мученика Мирона. 18 серпня — мучеників Флора і Лавра.

— мучеників Флора і Лавра. 19 серпня — мученика Андрія Стратилата й інших.

— мученика Андрія Стратилата й інших. 20 серпня — пророка Самуїла.

— пророка Самуїла. 21 серпня — апостола Тадея; святої мучениці Васси.

— апостола Тадея; святої мучениці Васси. 22 серпня — мучеників Агатоніка, Северіяна та інших.

— мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. 23 серпня — віддання Успіння Пресвятої Богородиці; мученика Луппа; священномученика Іринея Ліонського.

— віддання Успіння Пресвятої Богородиці; мученика Луппа; священномученика Іринея Ліонського. 24 серпня — священномученика Євтихія.

— священномученика Євтихія. 25 серпня — апостола Тита; святого апостола Варфоломея.

— апостола Тита; святого апостола Варфоломея. 26 серпня — мучеників Андріяна і Наталії.

— мучеників Андріяна і Наталії. 27 серпня — преподобного Пімена.

— преподобного Пімена. 28 серпня — преподобного Мойсея Мурина; Августина Іппонського.

— преподобного Мойсея Мурина; Августина Іппонського. 29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

— Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. 30 серпня — Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських.

— Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських. 31 серпня — Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.

А ще ми пропонуємо переглянути календар найбільш значущих церковних свят на 2025 рік.

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