Церковні свята в серпні 2025: важливі дати за новим та старим стилем

Фото Pexels Серпень завжди був особливим місяцем для православних українців, насиченим значущими релігійними подіями. І навіть після переходу Православної церкви України на новий календар, ця традиція зберігається. Основні свята серпня за новим стилем Варто пам’ятати, що з переходом на новий календар усі дати церковних свят змістилися на 13 днів назад. Ось які великі свята ми відзначатимемо цього серпня 2025 року: 1 серпня — перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас). Це свято символізує початок Успенського посту, який триватиме до Успіння Пресвятої Богородиці. 6 серпня — Преображення Господнє; Яблучний Спас. У цей день віряни приносять до церкви на освячення фрукти нового врожаю, особливо яблука. 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найбільших свят церковного року, присвячене завершенню земного життя Діви Марії. 16 серпня — Горіховий Спас (Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа). Цього дня заведено освячувати горіхи та відзначати завершення жнив. 29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Це день суворого посту, присвячений пам’яті про мученицьку смерть Івана Предтечі. Читати на тему Чи можна перехрестити дитину: що каже церква про повторне хрещення Читай, у яких випадках можливе повторне хрещення дитини та які умови для цього необхідні – у матеріалі Повний перелік серпневих свят за оновленим календарем Щоб тобі було зручніше орієнтуватися, пропонуємо повний оновлений церковний календар на кожен день серпня 2025 року: 1 серпня — перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавійських; Маковія (Медовий Спас). 2 серпня — перенесення мощей первомученика Стефана. 3 серпня — преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. 4 серпня — сімох мучеників Ефеських; преподобномучениці Євдокії. 5 серпня — передсвято Преображення Господнього; мученика Євсигнія. 6 серпня — Преображення Господнє; Яблучний Спас. 7 серпня — преподобного мученика Дометія. 8 серпня — святого сповідника Еміліяна; мучеників Єлевтерія і Леоніда. 9 серпня — апостола Матфія. 10 серпня — мученика Лаврентія, архідиякона. 11 серпня — мученика Євпла. 12 серпня — святих мучеників Фотія і Аникити. 13 серпня — віддання Преображення; преподобного Максима сповідника. 14 серпня — передсвято Успіння Пресвятої Богородиці; перенесення мощів преподобного Феодосія Печерського. 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці. 16 серпня — Горіховий Спас; Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа; мученика Діомида. 17 серпня — мученика Мирона. 18 серпня — мучеників Флора і Лавра. 19 серпня — мученика Андрія Стратилата й інших. 20 серпня — пророка Самуїла. 21 серпня — апостола Тадея; святої мучениці Васси. 22 серпня — мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. 23 серпня — віддання Успіння Пресвятої Богородиці; мученика Луппа; священномученика Іринея Ліонського. 24 серпня — священномученика Євтихія. 25 серпня — апостола Тита; святого апостола Варфоломея. 26 серпня — мучеників Андріяна і Наталії. 27 серпня — преподобного Пімена. 28 серпня — преподобного Мойсея Мурина; Августина Іппонського. 29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. 30 серпня — Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських. 31 серпня — Покладання Пояса Пресвятій Богородиці. А ще ми пропонуємо переглянути календар найбільш значущих церковних свят на 2025 рік.Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: свята, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter