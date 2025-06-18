Чи можна перехрестити дитину: що каже церква про повторне хрещення

Фото Pexels Це дуже цікаве і важливе запитання, яке торкається глибоких богословських і духовних понять. У християнстві, зокрема в православній та католицькій традиціях, хрещення вважається таїнством, яке звершується один раз на все життя. Читай, у яких випадках можливе повторне хрещення дитини та які умови для цього необхідні — у матеріалі. Чи можна перехрестити дитину знову Відповідно до церковного вчення, таїнство хрещення звершується лише один раз у житті, і його не можна повторювати. Повторне таїнство, навіть якщо змінюються обставини чи люди, які в ньому брали участь, не допускається. Святість цього обряду не залежить від морального стану хрещених батьків, біологічних батьків чи самої дитини — він залишається чинним незалежно від їхніх гріхів чи вчинків. Отже, повторне хрещення не допускається, за винятком дуже рідкісних і специфічних випадків, коли перше обряд вважається недійсним. Коли можливе повторне хрещення Якщо перше хрещення було недійсним. Наприклад, якщо обряд був здійснений не в ім’я Святої Трійці, або якщо це зробила особа, яка не мала на те канонічного права. Таке трапляється, коли хрещення відбулося в секті або псевдохристиянській організації, яка не визнається Церквою (наприклад, деякі культи чи новітні релігії). У разі сумнівів чи було насправді хрещення. Якщо немає жодного підтвердження про обряд (свідоцтва, свідків), і неможливо з’ясувати, чи був він взагалі звершений або, чи був здійснений правильно. Читати на тему Чи можна хрестити дитину в піст: що кажуть священники Чи можна хрестити дитину у піст та які правила такого хрещення – читай у матеріалі. Умови для повторного хрещення Рішення про повторне таїнство приймає священнослужитель, а часто і єпископ, після серйозного канонічного розгляду. Людина або батьки дитини повинні навести докази або обґрунтовані сумніви щодо дійсності першого обряду. Може бути застосований обряд, подібний до хрещення, але з формулюванням: “якщо ти не хрещений(а), я хрещу тебе…” — це називається умовне хрещення (in conditionalibus). Слід наголосити, що: Повторний обряд “для безпеки” або “на всякий випадок” — заборонений. Бажання “перехрестити” дитину, бо змінились хрещені батьки, або з емоційних причин (наприклад, не подобається перший храм чи священник) — не є канонічною підставою. А ще раніше ми розповідали про поради та звичаї при хрещенні дитини, про які тобі варто знати. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter