Чи можна перехрестити дитину: що каже церква про повторне хрещення

Це дуже цікаве і важливе запитання, яке торкається глибоких богословських і духовних понять. У християнстві, зокрема в православній та католицькій традиціях, хрещення вважається таїнством, яке звершується один раз на все життя.

Читай, у яких випадках можливе повторне хрещення дитини та які умови для цього необхідні — у матеріалі.

Чи можна перехрестити дитину знову

Відповідно до церковного вчення, таїнство хрещення звершується лише один раз у житті, і його не можна повторювати. Повторне таїнство, навіть якщо змінюються обставини чи люди, які в ньому брали участь, не допускається. Святість цього обряду не залежить від морального стану хрещених батьків, біологічних батьків чи самої дитини — він залишається чинним незалежно від їхніх гріхів чи вчинків.

Отже, повторне хрещення не допускається, за винятком дуже рідкісних і специфічних випадків, коли перше обряд вважається недійсним.

Коли можливе повторне хрещення

Якщо перше хрещення було недійсним.

Наприклад, якщо обряд був здійснений не в ім’я Святої Трійці, або якщо це зробила особа, яка не мала на те канонічного права.

Таке трапляється, коли хрещення відбулося в секті або псевдохристиянській організації, яка не визнається Церквою (наприклад, деякі культи чи новітні релігії).

У разі сумнівів чи було насправді хрещення.

Якщо немає жодного підтвердження про обряд (свідоцтва, свідків), і неможливо з’ясувати, чи був він взагалі звершений або, чи був здійснений правильно.

Умови для повторного хрещення

Рішення про повторне таїнство приймає священнослужитель, а часто і єпископ, після серйозного канонічного розгляду.

Людина або батьки дитини повинні навести докази або обґрунтовані сумніви щодо дійсності першого обряду.

Може бути застосований обряд, подібний до хрещення, але з формулюванням: “якщо ти не хрещений(а), я хрещу тебе…” — це називається умовне хрещення (in conditionalibus).

Слід наголосити, що:

Повторний обряд “для безпеки” або “на всякий випадок” — заборонений.

Бажання “перехрестити” дитину, бо змінились хрещені батьки, або з емоційних причин (наприклад, не подобається перший храм чи священник) — не є канонічною підставою.

А ще раніше ми розповідали про поради та звичаї при хрещенні дитини, про які тобі варто знати.

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