Стиль життя Свята

Чи можна перехрестити дитину: що каже церква про повторне хрещення

Леся Манзюк, редакторка сайту 18 Червня 2025, 18:30
Повторне хрещення дитини: можливе чи ні
Фото Pexels

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