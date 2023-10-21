Коли хрестити дитину: поради та звичаї, про які тобі варто знати

Хрещення в перекладі з грецької мови — “занурення у воду” — це таїнство у християнських церквах, що символізує духовне народження в церкві. Народилась дитина і в багатьох батьків виникає багато питань у зв’язку з Хрещенням. Де хрестити дитину? Коли хрестити дитину? У якому віці? Відповіді на ці та інші питання, поради та звичаї, читай в нашому матеріалі.

Як приймають Хрещення в різних конфесіях

Хрещення — це релігійне і духовне дійство, а для людини — духовне народження. Християнство має різні напрямки, але тільки в православ’ї та католицизмі Хрещення є таїнством. У всіх напрямках при Хрещенні використовується очищення водою, але є відмінності в проведенні самого ритуалу Хрещення.

У православній вірі дитину триразово повністю занурюють у свячену воду. Правда, в сучасних умовах священники корегують цей звичай і замість повного занурення проводять тільки обливання. Католики при Хрещенні обливають новонаверненого тричі водою. Протестанти обмежуються тільки триразовим окропленням. Обряд Хрещення можна пройти тільки раз за все життя. Православною Церквою визнаються всі Таїнства, серед яких і Таїнство Хрещення, проведені в офіційно визнаних конфесіях і релігійних течіях, таких як римо-католицька та греко-католицька церкви, а також вірменська, англіканська, лютеранська, кальвіністська церкви.

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Де проводиться Хрещення

Хрещення повинно проводитися в церкві, але якщо виникає необхідність, допускається проводити обряд і в іншому місці. Це може бути дома, а якщо здоров’я дитини викликає тривогу, то і в лікарні. Важливо, щоб читалися всі необхідні молитви та дотримувався ритуал. Головне визначитись, яка це буде церква, якої конфесії.

Коли можна хрестити дитину

У православ’ї, як і в католицизмі, вважається правильним хрестити дитину якомога раніше, в перші місяці її життя. Протестантська Церква хрестить лише дорослих вірян, які усвідомлюють свою віру. У православ’ї Хрещення в ранньому віці пояснюється тим, що душа немовляти може сприймати Святого Духа, його можна причащати.

Строгих обмежень і рекомендацій коли хрестити дитину немає. Всі рішення лягають на плечі батьків. Деякі спеціально не хрестять дітей до настання віку, коли дитина усвідомлено САМА захоче прийняти віру.

У якому віці краще хрестити дитину

У минулому обряду хрещення проводили на 8-й день після народження малюка. Вже у XX столітті цей термін змістився та обряд почали проводити на 40-й день. Багато батьків і сьогодні дотримуються цього правила. Психологи також рекомендують проводити хрещення у віці 1,5-2 місяці. До цього часу дитина трошки підросла, але все ще багато часу спить. Тому дуже часто під час більшої частини обряду малюк спокійно дрімає.

Після 2 місяців малюки вже добре розрізняють батьків та близьких людей. А тому незнайомі люди, ще й у незнайомих обставинах, можуть налякати й викликати плач.

У будь-якому випадку немає жодних перешкод для хрещення в будь-якому віці, а рішення в цьому питанні завжди приймають батьки. Хрещення в Православній Церкві є дійсним і в Католицькій Церкві. Існує взаємовизнання Святих Таїнств між Православною та Католицькою Церквою. Тому не потрібно приймати ще раз хрещення чи перехрещуватися в Греко-Католицькій Церкві, оскільки Таїнство Хрещення проводиться Церквою тільки раз в житті.

У які дні краще хрестити дитину

Хрестити можна у будь-який день року, незалежно від постів та святкових днів. Але візьміть до уваги, що у деякі свята священники бувають особливо навантажені. Крім того, бажано, щоб під час посту сімейне святкування відповідало церковному уставу.

Кого можна брати хрещеними батьками

Є кілька заборон, які слід знати. Хрещеними батьками не можуть бути біологічні батьки, дівчата молодше 14 років і юнаки віком до 15 років. Також хрещеними не може стати подружня пара, тобто кум та кума на момент хрещення дитини не повинні бути одружені.

Православна Церква дозволяє вагітній жінці бути хрещеною матір’ю, бо майбутня мати завжди шанується Церквою. У порівнянні з римо-католицьким в греко-католицькому обряді є традиція, що для дитини можна вибрати двох хрещених батьків. З католицької сторони є дві умови для того, щоб дитина могла бути хрещеною католиком: згода хоча б одного з батьків та надія на те, що дитина буде виховуватися в католицькій вірі. Хрещення встановлює членство в Католицькій Церкві та є необхідною умовою отримання інших таїнств.

В іншому ж вибір хресних покладається цілком на батьків малюка. Зазвичай вибирають близьких друзів або рідних людей, які будуть присутні в житті свого хрещеника та у важкі хвилини завжди зможуть допомогти порадою і підтримкою.

До твого відома, раніше ми писали про те, коли відзначатимуть релігійні свята за новим календарем ПЦУ. Нехай ця інформація стане тобі в пригоді.

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