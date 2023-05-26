Не всі дати змістяться: коли відзначатимуть релігійні свята за новим календарем ПЦУ

Православна церква України затвердила перехід на новий календар. Це означає, що деякі релігійні свята змінять свою дату. Україна переходить на юліанський календар і відзначатиме свята разом з Європою, а не з Росією.
Ми розповімо, як зміняться дати релігійних свята за новим календарем.
Новий церковний календар Православної церкви України набере чинності 1 вересня 2023 року, коли почнеться церковний рік. Але варто зауважити, що кожна парафія окремо вирішуватиме, чи переходитиме на новий календар, чи залишиться на старому.
Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві церкви перейдуть на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена. УГКЦ заявила про свій перехід ще раніше за ПЦУ.
Дата Великодня та пов’язаних з ним свят (Трійця і Вознесіння Господнє) вираховується за місячним календарем. Християни східного та західного обрядів користуються різною методикою обчислення дати свята. Під час переходу на новий церковний календар ПЦУ залишить стару методику.
Тому Великдень та пов’язані з ним дати будуть єдиними церковними святами, які християни західного та східних обрядів відзначатимуть окремо.
Тому Великдень та пов’язані з ним дати будуть єдиними церковними святами, які християни західного та східних обрядів відзначатимуть окремо.
Раніше УГКЦ повідомила, що переходить на новоюліанський календар. Читай, як зміняться дати свят, за посиланням.
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