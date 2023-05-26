Свята

Не всі дати змістяться: коли відзначатимуть релігійні свята за новим календарем ПЦУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Травня 2023, 16:00
Новий церковний календар 2023 року в Україні: дати свят
Фото: Pexels

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