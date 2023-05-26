Не всі дати змістяться: коли відзначатимуть релігійні свята за новим календарем ПЦУ

Православна церква України затвердила перехід на новий календар. Це означає, що деякі релігійні свята змінять свою дату. Україна переходить на юліанський календар і відзначатиме свята разом з Європою, а не з Росією.

Ми розповімо, як зміняться дати релігійних свята за новим календарем.

Новий календар ПЦУ

Новий церковний календар Православної церкви України набере чинності 1 вересня 2023 року, коли почнеться церковний рік. Але варто зауважити, що кожна парафія окремо вирішуватиме, чи переходитиме на новий календар, чи залишиться на старому.

Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Обидві церкви перейдуть на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена. УГКЦ заявила про свій перехід ще раніше за ПЦУ.

Коли відзначаються релігійні свята за новим календарем ПЦУ

Дата Великодня та пов’язаних з ним свят (Трійця і Вознесіння Господнє) вираховується за місячним календарем. Християни східного та західного обрядів користуються різною методикою обчислення дати свята. Під час переходу на новий церковний календар ПЦУ залишить стару методику.

Тому Великдень та пов’язані з ним дати будуть єдиними церковними святами, які християни західного та східних обрядів відзначатимуть окремо.

Обрізання Господнє — 1 січня (замість 14 січня).

Богоявлення, Водохреще — 6 січня (замість 19 січня).

Стрітення Господнє — 2 лютого (замість 15 лютого).

Благовіщення Діви Марії — 25 березня (замість 7 квітня).

Великий піст — з 7 березня до 23 квітня (дата не змінюється).

День Святого Юрія — 23 квітня (замість 6 травня).

Вербна неділя — 9 квітня (дата не змінюється).

Великдень 2024 — 5 травня.

Вознесіння Господнє 2024 — 9 травня.

Трійця 2024 — 23 червня.

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) — 24 червня (замість 7 липня).

Апостолів Петра та Павла — 12 липня (замість 29 червня).

Пророка Іллі — 20 липня (замість 2 серпня).

Маковея (Медовий Спас) — 1 серпня (замість 14 серпня).

Преображення Господнє — 6 серпня (замість 19 серпня).

Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня (замість 28 серпня).

Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня (замість 21 вересня).

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня (замість 27 вересня).

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (замість 14 жовтня).

Архістратига Михайла — 8 листопада (замість 21 листопада).

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада (замість 4 грудня).

Андрія Первозванного — 21 листопада (замість 4 грудня).

День Святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня).

Різдво Христове — 25 грудня (замість 7 січня).

Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня (замість 8 січня).

Щедрий вечір, день Святої Маланки — 31 грудня (замість 13 січня).

Раніше УГКЦ повідомила, що переходить на новоюліанський календар. Читай, як зміняться дати свят, за посиланням.

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