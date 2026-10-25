Стиль життя Свята

Коли День автомобіліста у 2026 році

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 25 Жовтня 2026, 08:00 2 хв.
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День автомобіліста в Україні 2026 Фото Pexels

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