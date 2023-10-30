Рецепт алкогольного і безалкогольного глінтвейну — для твого чарівного вечора

У новорічних святах є стільки магії, романтики та дива, що чекають на них не тільки діти, а й дорослі. Секрет усієї новорічної магії у маленьких дрібничках, ритуалах і традиціях, які зближують, дарують тепло та приємні спогади.

Однією з таких дрібничок є глінтвейн. Його вважають одним з головним атрибутів святкового настрою.

Адже саме глінтвейн створює теплу атмосферу для спілкування з рідними та гарно зігріває у морозну погоду. Можливо, саме тому його можна зустріти на кожному святковому ярмарку.

Ще більше магії глінтвейн може подарувати, якщо варити його вдома самостійно. Це не просто цікаво, а такий процес може стати передноворічною родинною традицією, яка подарує теплі емоції та спогади.

Зараз також дивляться

Не відмовляться від нього навіть люди, які не вживають алкоголь. Адже глінтвейн може і не містити його.

Тож сьогодні ми поділимося крафтовими рецептами глінтвейну з алкоголем і без, який додасть атмосфери у твоє свято.

Рецепт новорічного глінтвейну з алкоголем

Твоя кухня порине у повний Jingle bells від ароматів глінтвейну. Для класичного новорічного рецепта тобі знадобиться:

375 мл червоного сухого вина

1 ст. л. свіжого імбиру

1 зірочка бод’яну (анісу)

2 шт. гвоздики

1 апельсин

1 маленьке яблуко

1 лимон

1 ч. л. порошку або 1 паличка кориці

50 г цукру або меду

Перший етап — підготовчий. Наріж апельсин, лимон та яблуко тонкими кружальцями. Імбир почистити й наріж пластинками середньої товщини, а паличку кориці подрібни.

У каструлі змішай вино та всі підготовані інгредієнти, не забудь про цукор чи мед. Усе разом на середньому вогні доведи до стану передкипіння, після чого зменш вогонь і підводь напій до готовності протягом 5-6 хвилин.

Важливо, щоб вино не кипіло, адже так воно ризикує втратити смакові якості.

Після цього залишиться лише розлити глінтвейн по гарних святкових склянках чи улюблених горнятках, прикрасити скибочкою апельсина та лимона і насолоджуватися.

Рецепт безалкогольного глінтвейну

Люди, які виключили алкоголь зі свого раціону, теж можуть насолодитися ароматним глінтвейном та не зрадити своїй позиції.

Безалкогольний глінтвейн майже ніяк не відрізняється за смаковими якостями від звичайного. Там так само гарно розкривається ароматний букет зі спецій та цитрусових.

Інгредієнти

1 л червоного виноградного соку

1 склянка води

1 ст. л. цедри лимона

1 апельсин

1 яблуко

3 шт. гвоздики

3-4 горошини духмяного перцю

0,5 ч. л. тертого імбиру

0,5 ч. л. кориці

1 зірочка бод’яну (анісу)

3 дрібки кардамону

1 ст. л. меду

Технологія приготування безалкогольного глінтвейну майже нічим не відрізняється від звичайного. Спершу підготуй фрукти: наріж апельсин та яблука кружальцями, натри цедру лимона та подрібни спеції.

Червоний виноградний сік вилий у каструлю та додай туди всі підготовані інгредієнти. Все разом треба добре прогріти, зняти з вогню і потримати під кришкою близько 20 хвилин.

Мед варто додавати вже при подачі, наливаючи його одразу в келихи.

Готовий глінтвейн залишиться процідити крізь сито і подавати гарячим, прикрасивши паличкою кориці та скибочками фруктів.

Якщо пити глінтвейн уже не так цікаво, можеш запекти яблука зі смаком глінтвейну за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.