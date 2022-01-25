Глінтвейн — це не тільки вино: рецепт незвичайного смузі від випускниці Ле Кордон Блю

Які в тебе асоціації зі словом глінтвейн? Щось гаряче, терпке, можливо, алкогольне?
А якщо ми скажемо тобі, що глінтвейном може бути смузі?
Цим незвичайним рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася переможниця МастерШеф та випускниця Ле Кордон Блю Асмік Гаспарян.
Інгредієнти:
Приготування:
От і все. Готово! Приємного та корисного апетиту!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmik Hasparian (@asmikgasparian)
Публикация от Asmik Hasparian (@asmikgasparian)
А якщо ти не любиш насіння чіа або воно тобі не по кишені, пам’ятай, що є українські замінники.
Вони не поступаються корисними властивостями навіть ягодам годжі.
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