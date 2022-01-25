Глінтвейн — це не тільки вино: рецепт незвичайного смузі від випускниці Ле Кордон Блю

Які в тебе асоціації зі словом глінтвейн? Щось гаряче, терпке, можливо, алкогольне?

А якщо ми скажемо тобі, що глінтвейном може бути смузі?

Цим незвичайним рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася переможниця МастерШеф та випускниця Ле Кордон Блю Асмік Гаспарян.

Інгредієнти:

банан

спеції

вишневий сік

насіння чіа

молоко

вівсяні пластівці

мед

Приготування:

Для того щоб збити смузі, нам знадобиться блендер. У чашу блендера кладемо банани й заливаємо вишневим соком, додаємо трохи вівсянки та спеції, збиваємо. Далі нам потрібно додати молоко та мед за смаком. Знову збиваємо до однорідної маси. Після цього додаємо корисне насіння чіа.

От і все. Готово! Приємного та корисного апетиту!

А якщо ти не любиш насіння чіа або воно тобі не по кишені, пам’ятай, що є українські замінники.

Вони не поступаються корисними властивостями навіть ягодам годжі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали по те, що таке суперфуди.