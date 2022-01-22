Простіше не буває! Швидкий рецепт десерту з малиною від фіналістки шоу Холостяк

Нам завжди хочеться чогось смачного до чаю. Печиво та шоколадки вже дуже набридли? Можна приготувати простий і смачний десерт прямо у себе вдома. І він буде нічим не гірший за ресторанний.
Цим рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фіналістка третього сезону Холостяк, блогерка Яна Станішевська.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Станишевская (@stanishevska)
Публикация от Яна Станишевская (@stanishevska)
Щоразу мені здається, що простішого рецепту вже не буде, і щоразу трапляється щось нове, гарне та дуже просте.
Щоразу мені здається, що простішого рецепту вже не буде, і щоразу трапляється щось нове, гарне та дуже просте.
Дівчина каже, що для його приготування потрібно лише 5 хвилин на підготовку та 6-9 на випікання. Гаразд, і ще дві — на презентацію.
Інгредієнти:
Також нам знадобиться пергаментний папір. Потрібно вирізати з нього дев’ять квадратиків і олівцем зробити кружечки (обводимо маленькі блюдця), такий собі робимо трафарет.
Готуємо крем:
Вершки збиваємо з цукровою пудрою до гострих піків, а наприкінці додаємо цедру.
Ось і готово! Смачного!
Ілюстративне фото
А ще один дуже простий і відомий український десерт — сирники. Їх полюбляють і дорослі, і малі. Існують сотні рецептів, і всі смачні. Раніше ми розповідали про те, як приготувати смачні сирники.
Цим рецептом з неймовірно смачним апельсиновим соусом поділився суддя МастерШеф Володимир Ярославський та кулінарна блогерка Аліса Купер.