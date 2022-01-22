Простіше не буває! Швидкий рецепт десерту з малиною від фіналістки шоу Холостяк

Нам завжди хочеться чогось смачного до чаю. Печиво та шоколадки вже дуже набридли? Можна приготувати простий і смачний десерт прямо у себе вдома. І він буде нічим не гірший за ресторанний.

Цим рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фіналістка третього сезону Холостяк, блогерка Яна Станішевська.

Щоразу мені здається, що простішого рецепту вже не буде, і щоразу трапляється щось нове, гарне та дуже просте.

Дівчина каже, що для його приготування потрібно лише 5 хвилин на підготовку та 6-9 на випікання. Гаразд, і ще дві — на презентацію.

Інгредієнти:

50 г борошна

50 г цукру

2 яйця

300 мл вершків

30 г цукрової пудри

ягоди (ваші улюблені)

Також нам знадобиться пергаментний папір. Потрібно вирізати з нього дев’ять квадратиків і олівцем зробити кружечки (обводимо маленькі блюдця), такий собі робимо трафарет.

Приготування

Перше — це, звичайно, розігріти духовку до 180 °C. Збиваємо міксером яйця і цукор, вони збільшаться в об’ємі утричі та сильно побіліють. Потім обережно додаємо борошно, перемішуємо. Тісто готове. 1 ст. л. тіста кладемо на пергамент і розподіляємо по колу. Робимо рівні кружечки і ставимо випікати на 9 хвилин.

Готуємо крем:

Вершки збиваємо з цукровою пудрою до гострих піків, а наприкінці додаємо цедру.

Збираємо десерт

Дістаємо коржі, знімаємо їх із пергаменту та перевертаємо. У середину викладаємо крем смужкою, зверху кілька ягід. Ягідки знову накриваємо кремом та піднімаємо краї з двох сторін. Можна прикрасити чи посипати цукровою пудрою.

Ось і готово! Смачного!

Ілюстративне фото

А ще один дуже простий і відомий український десерт — сирники. Їх полюбляють і дорослі, і малі. Існують сотні рецептів, і всі смачні. Раніше ми розповідали про те, як приготувати смачні сирники.

Цим рецептом з неймовірно смачним апельсиновим соусом поділився суддя МастерШеф Володимир Ярославський та кулінарна блогерка Аліса Купер.