Проще не бывает! Быстрый рецепт десерта с малиной от финалистки шоу Холостяк

Нам всегда хочется чего-то вкусненького к чаю. Печеньки и шоколадки уже порядком надоели? Можно приготовить простой и вкусный десерт прямо у себя дома. И он будет ничем не хуже ресторанного.
Этим рецептом на своей странице в Instagram поделилась финалистка третьего сезона шоу Холостяк, блогер Яна Станишевская.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Станишевская (@stanishevska)
Публикация от Яна Станишевская (@stanishevska)
Каждый раз мне кажется, что проще рецепта уже не будет, и каждый раз попадается что-то новое, красивое и очень простое.
Каждый раз мне кажется, что проще рецепта уже не будет, и каждый раз попадается что-то новое, красивое и очень простое.
Девушка говорит, что для его приготовления нужно всего 5 минут на подготовку и 6-9 для выпекания. Ладно, еще две — на презентацию.
Ингредиенты:
Также нам понадобится пергаментная бумага. Нужно вырезать из неё девять квадратиков и карандашом сделать кружочки (обводим маленькие блюдца), такой себе делаем трафарет.
Готовим крем:
Сливки взбиваем с сахарной пудрой до острых пиков, а в конце добавляем цедру.
Вот и готово! Приятного аппетита!
Иллюстративное фото
А еще один очень простой и известный украинский десерт — сырники. Их любят и взрослые, и дети. Существуют сотни рецептов, и все они вкусные. Ранее мы рассказывали о том, как приготовить вкусные сырники.
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