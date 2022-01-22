Проще не бывает! Быстрый рецепт десерта с малиной от финалистки шоу Холостяк

Нам всегда хочется чего-то вкусненького к чаю. Печеньки и шоколадки уже порядком надоели? Можно приготовить простой и вкусный десерт прямо у себя дома. И он будет ничем не хуже ресторанного.

Этим рецептом на своей странице в Instagram поделилась финалистка третьего сезона шоу Холостяк, блогер Яна Станишевская.

Каждый раз мне кажется, что проще рецепта уже не будет, и каждый раз попадается что-то новое, красивое и очень простое.

Девушка говорит, что для его приготовления нужно всего 5 минут на подготовку и 6-9 для выпекания. Ладно, еще две — на презентацию.

Ингредиенты:

50 г муки

50 г сахара

2 яйца

300 мл сливок

30 г сахарной пудры

ягоды (ваши любимые)

Также нам понадобится пергаментная бумага. Нужно вырезать из неё девять квадратиков и карандашом сделать кружочки (обводим маленькие блюдца), такой себе делаем трафарет.

Приготовление

Первое — это, конечно же, разогреть духовку до 180 °C. Взбиваем миксером яйца и сахар, они увеличатся в объёме в три раза и сильно побелеют. Затем аккуратно добавляем муку, перемешиваем. Тесто готово. 1 ст. л. теста кладём на наш пергамент и распределяем по кругу. Делаем ровные кружечки и отравляем выпекать на 9 минут.

Готовим крем:

Сливки взбиваем с сахарной пудрой до острых пиков, а в конце добавляем цедру.

Собираем десерт

Достали коржи, снимаем их с пергамента и переворачиваем. В середину выкладываем крем полосочкой, сверху — пару ягод, ягодки накрываем снова кремом и поднимаем края с двух сторон. Можно украсить или посыпать сахарной пудрой.

Вот и готово! Приятного аппетита!

Иллюстративное фото

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