Сырники с апельсиновым соусом — рецепт от судьи МастерШеф и фуд-блогера

Домашние, пухленькие и сладенькие сырники. Думаешь о них, и сразу съесть хочется.

Сырники — это одно из традиционных украинских блюд. Сотни рецептов есть по всей Украине, но главные ингредиенты остаются неизменными.

На своей странице в Instagram кулинарная блогер Алиса Купер вместе с судьей шоу МастерШеф Владимиром Ярославским поделилась невероятным рецептом сырников с апельсиновым соусом.

Сейчас также смотрят

— Во-первых, важен хороший творог, он должен быть похож на домашний.

Всегда творог нужно отжать от излишней воды. Делаем это через вафельное полотенце или марлю в несколько слоев. Обязательно! Иначе сырники потекут.

Алиса говорит, что пастообразный сыр вообще не передает вкус того самого “бабушкиного сырника”.

Главный секрет сырников — долго не перемешивать.

Быстро смешали ингредиенты, сформировали шарики, обвалили в муке и отряхнули от лишнего. И вперед, жарить!

Рецепт сырников

Ингредиенты:

300 г творога (отжать)

1 желток

20 г сахара (ложка)

25 г муки (большая ложка с горкой)

немного корицы

Как приготовить сырники: простой рецепт

Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать. Выложить на стол, сформировать “колбаску”, нарезать ножом и сформировать сырники. Жарить с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.

Соус:

1,5 апельсина

1,5 ст. л сахара

ром

Рецепт соуса к сырникам

С апельсина снять цедру. Тоненько нарезать, далее зачистить его от шкурки и нарезать на сегменты. Из обрезков выжать сок. Также понадобится сок еще с половины апельсина. На сковороде прогреть сок с сахаром и цедрой, положить в него сырники, дать прокипеть и слегка загустеть соусу. Готово!

Но не едиными сырниками можно лакомиться. Запеченные яблоки могут стать вкусным диетическим десертом. Раньше мы рассказывали рецепт запеченных яблок со вкусом глинтвейна от Эктора Хименеса-Браво. Ну просто пальчики оближешь!