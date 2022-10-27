Сирники з апельсиновим соусом — рецепт від судді МастерШеф та фуд-блогерки

Домашні, пухкенькі та солоденькі сирники. Думаєш про них, і відразу з’їсти хочеться.
Сирники — це одна з традиційних українських страв. Сотні рецептів існують по всій Україні, але головні інгредієнти залишаються незмінними.
На своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка Аліса Купер разом із суддею шоу МастерШеф Володимиром Ярославським поділилися неймовірним рецептом сирників з апельсиновим соусом.
— По-перше, важливий гарний сир, він має бути схожий на домашній.
Практично будь-який сир необхідно відтискати від зайвої вологи. Робимо це через вафельний рушник або марлю в декілька шарів. Обов’язково! Інакше сирники “потечуть”.
Практично будь-який сир необхідно відтискати від зайвої вологи. Робимо це через вафельний рушник або марлю в декілька шарів. Обов’язково! Інакше сирники “потечуть”.
Аліса Купер каже, що пастоподібний сир взагалі не передає смак того “бабусиного сирника”.
Головний секрет сирників — довго не перемішувати.
Швидко поєднали інгредієнти, сформували кульки, обваляли в борошні й обтрусили від зайвого. І вперед, смажити!
Інгредієнти:
Соус:
Та не сирниками єдиними можна ласувати. Запечені яблука можуть стати смачним дієтичним десертом. Раніше ми розповідали рецепт запечених яблук зі смаком глінтвейну від Ектора Хіменеса-Браво. Ну просто пальчики оближеш!