Запечені яблука зі смаком глінтвейну — рецепт від Ектора Хіменес-Браво

Коли надворі нарешті справжня холодна, але сніжна зима, саме час діставати з полиць великі чашки з теплим чаєм, пекти пироги та готуватися до Нового року.
А раптом захочется запросити на вечерю друзів – чим частувати? Незвичайним зимовим десертом із присмаком Різдва. Саме час створювати домашній затишок, переконує ресторатор, популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво у себе в Instagram.
Для приготування нам знадобляться:
Нумо готувати смакоту:
І найсмачніше наостанок: сметану чи йогурт викладаємо на дно тарілки, зверху – порцію яблук. Тепер можна насолоджуватися ароматними яблуками зі смаком глінтвейну. Смачного!
Дивись відео приготування смачного рецепту нижче:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)
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