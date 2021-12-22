Запечені яблука зі смаком глінтвейну — рецепт від Ектора Хіменес-Браво

Коли надворі нарешті справжня холодна, але сніжна зима, саме час діставати з полиць великі чашки з теплим чаєм, пекти пироги та готуватися до Нового року.

А раптом захочется запросити на вечерю друзів – чим частувати? Незвичайним зимовим десертом із присмаком Різдва. Саме час створювати домашній затишок, переконує ресторатор, популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво у себе в Instagram.

Для приготування нам знадобляться:

Однакові яблука – 5 шт

Волоські горіхи – 100 гр

Родзинки – 100 гр

Цукор коричневий – 150 гр

Каркаде – 10 гр

Спеції з-під глінтвейну (кориця, кардамон, гвоздика, імбир)

Апельсинова цедра

Вода – 300 мл

Нумо готувати смакоту:

В яблуках вирізаємо серединку (як на відео). Подрібнюємо родзинки та горіхи, і фаршируємо цією начинкою яблука. Робимо маринад: з’єднуємо в сотейнику цукор, чай, спеції, цедру та воду. Ставимо кипіти впродовж 5 хвилин на середньому вогні. Яблука мають запікатися в маринаді, тому дуже важливо, аби вони не пристали до фольги. Тоді яблука будуть ну дуууже соковитими. Загортаємо фаршировані яблука, як на відео, та заливаємо маринадом. Ставимо запікатися в духовку на 15-20 хвилин за температури 180С.

І найсмачніше наостанок: сметану чи йогурт викладаємо на дно тарілки, зверху – порцію яблук. Тепер можна насолоджуватися ароматними яблуками зі смаком глінтвейну. Смачного!

Дивись відео приготування смачного рецепту нижче:

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