“Як приготувати зефір в домашніх умовах?”

Ви здатні приготувати зефір. От просто візьміть і повірте.

Ніякої магії не потрібно — лише рецепт не абиякого зефіру, а полуничного з кінзою.

Інгредієнти для приготування полуничного зефіру:

білок — 4 шт.

цукор (для білків) — 80 г

вода — 150 мл

агар-агар — 12 г

цукор (для сиропу) — 300 г

рідкий мед — 100 г

гілочка кінзи — 10 шт.

полуничне пюре — 250 г

Рецепт полуничного зефіру від Євгена Клопотенка

Звісно ж, першим питанням у приготуванні буде: “Женю, а в якому лісі ми візьмемо тобі полуницю взимку?”

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Для страви можна взяти полуничне пюре або ж заморожену ягоду і самим зробити її необхідної консистенції. Коли ви вже знайшли усе необхідне, можна розпочинати готувати.

Спочатку потрібно збити полуницю з кінзою. У сотейник налийте воду, додайте мед, агар-агар (на кшталт желатину) і грійте, доки маса не стане схожою на кисіль.

Усю цю консистенцію слід постійно помішувати. Потім потрібно додати цукор та тримати масу на вогні ще дві хвилини. Далі додайте полунично-кінзове пюре та варіть це все на середньому вогні ще п’ять хвилин.

Окремо необхідно збити білки з 80 г цукру до пишної піни та влити туди полуничний сироп. Збивати потрібно постійно, і після останньої краплі сиропу ще дві хвилини.

Щойно маса буде готова, потрібно діяти швидко: перекласти її у кондитерський мішок та з його допомогою сформувати зефіринки. За чотири години зефір ідеально підсохне.

Але є у мене для вас порада: будьте нетерплячими та скуштуйте той зефір через десь годину. То немов хмаринки, розціловані янголами.

У разі, якщо ваш ентузіазм на кухні вже не зупинити, а фантазія вимагає все нових десертів, мерщій спробуйте повторити рецепт десерту від Ектора.