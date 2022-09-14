“Как приготовить зефир в домашних условиях?”

Вы способны приготовить зефир. Вот просто возьмите и поверьте.

Никакой магии не нужно, только рецепт зефіра, и не простого, а клубничного с кинзой.

Ингредиенты для приготовления клубничного зефира:

белок — 4 шт.

сахар (для белков) — 80 г

вода — 150 мл

агар-агар — 12 г

сахар (для сиропа) — 300 г

жидкий мед — 100 г

веточка кинзы — 10 шт.

клубничное пюре — 250 г

Рецепт клубничного зефира от Евгения Клопотенко

Для блюда можно взять не только свежую клубнику, но и клубничное пюре или замороженную ягоду и самим сделать ее необходимой консистенции. Когда вы нашли все необходимое, можно начинать готовить.

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Сначала нужно сбить клубнику с кинзой. В сотейник налейте воду, добавьте мед, агар-агар (вроде желатина) и грейте, пока масса не станет похожей на кисель.

Всю эту консистенцию следует постоянно помешивать. Затем следует добавить сахар и держать массу на огне еще 2 минуты. Затем добавьте клубнично-кинзовое пюре и варите это все на среднем огне еще 5 минут.

Отдельно необходимо взбить белки с 80 г сахара в пышную пену и влить туда клубничный сироп. Взбивать нужно постоянно, и после последней капли сиропа еще 2 минуты.

Как только масса будет готова, нужно действовать быстро и переложить в кондитерский мешок и с его помощью сформировать зефиринки. Через четыре часа зефир идеально подсохнет.

Но есть у меня для вас совет: будьте нетерпеливы и отведайте этот зефир через час. Это как облачка, расцелованные ангелами.

В случае, если твой энтузиазм на кухне уже не остановить, а фантазия требует более новых десертов, то скорее прпробуй повторить рецепт десерта от Эктора.