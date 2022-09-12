Десерт, як в улюбленій кав’ярні! Рецепт ніжних ягідних капкейків від Лізи Глінської

Ті, хто любить себе потішити солоденьким, мабуть, частенько милується гарненькими десертами у кав’ярнях. Але чи виникало у тебе хоч раз бажання приготувати цю красу самостійно?
Адже процес приготування можна прирівняти до творчості, а страву — до витвору мистецтва.
Талановита кондитерка Ліза Глінська розкрила секрет тих самих апетитних ягідних капкейків. Вона поділилась покроковим рецептом приготування смачних десертів.
Інгредієнти подані з розрахунку на 22 капкейки.
Фото: Unsplash
Після того, як капкейки охололи, я знімаю паперові форми. Зазвичай вони після випікання вже мають не дуже красивий вигляд. Тож я ставлю капкейк у красиву новеньку формочку, — ділиться кондитерка.
Після того, як капкейки охололи, я знімаю паперові форми. Зазвичай вони після випікання вже мають не дуже красивий вигляд. Тож я ставлю капкейк у красиву новеньку формочку, — ділиться кондитерка.
Фото:lizaglinskaya / Instagram
Домашня випічка — це легко! Читай рецепти шоколадних десертів від кондитерки Лізи Глінської.
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