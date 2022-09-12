Десерт, як в улюбленій кав’ярні! Рецепт ніжних ягідних капкейків від Лізи Глінської

Ті, хто любить себе потішити солоденьким, мабуть, частенько милується гарненькими десертами у кав’ярнях. Але чи виникало у тебе хоч раз бажання приготувати цю красу самостійно?

Адже процес приготування можна прирівняти до творчості, а страву — до витвору мистецтва.

Талановита кондитерка Ліза Глінська розкрила секрет тих самих апетитних ягідних капкейків. Вона поділилась покроковим рецептом приготування смачних десертів.

Як приготувати капкейки: інгредієнти

150 г яєць

240 г цукру

180 г рослинної олії (соняшникової, рафінованої)

210 мл молока

380 г борошна

15 г розпушувача

200 г замороженої чорниці (смородини, малини)

Інгредієнти подані з розрахунку на 22 капкейки.

Рецепт ягідних капкейків

Змішай борошно з розпушувачем. Збий яйця з цукром. Додай олію та сухі інгредієнти, перемішай. Додай молоко і вимішай до однорідної консистенції. Потім додай заморожені ягоди. Заповни паперові форми тістом на 2/3. Випікай капкейки за температури 180°С з обдувом 18 хвилин.

Після того, як капкейки охололи, я знімаю паперові форми. Зазвичай вони після випікання вже мають не дуже красивий вигляд. Тож я ставлю капкейк у красиву новеньку формочку, — ділиться кондитерка.

Збитий ягідний ганаш: інгредієнти

260 г білого шоколаду (32-34% вміст какао-масла)

420 мл вершків (30-35% жирність)

20 г сиропу глюкози або меду

50 г чорничного пюре (смородина, малина)

барвник водорозчинний (за бажанням)

Рецепт збитого ягідного ганаша

Прогрій 170 мл вершків та сироп глюкози до появи пару. Додай вершки до шоколаду. Перемішай, щоб шоколад розтопився. Додай гаряче ягідне пюре та перемішай. Додай 250 мл холодних вершків та збий усе блендером. Зверху накрий харчовою плівкою. Постав ганаш у холодильник на 12 годин. Збий усе в комбайні або міксером з допомогою насадки “вінчик”, до стійких піків. Прикрась капкейки збитим ганашем, використовуючи для цього насадку “закрита зірочка” з діаметром 8 мм.

Домашня випічка — це легко! Читай рецепти шоколадних десертів від кондитерки Лізи Глінської.

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