Десерт, как в любимой кофейне! Рецепт нежных ягодных капкейков от Лизы Глинской

Те, кто любит себя порадовать сладеньким, пожалуй, частенько любуется хорошенькими десертами в кафе. Но возникало ли у тебя хоть раз желание приготовить эту красоту самостоятельно?
Ведь процесс приготовления можно приравнять к творчеству, а блюдо — к произведению искусства.
Талантливый кондитер Лиза Глинская раскрыла секрет тех самых аппетитных ягодных капкейков. Она поделилась пошаговым рецептом приготовления вкусных десертов.
Ингредиенты представлены в расчете на 22 капкейка.
Фото: Unsplash
После того, как капкейки остыли, я снимаю бумажные формы. Обычно они после выпечки уже выглядят не очень красиво. Поэтому я ставлю капкейк в красивую новенькую формочку, — делится кондитерка.
После того, как капкейки остыли, я снимаю бумажные формы. Обычно они после выпечки уже выглядят не очень красиво. Поэтому я ставлю капкейк в красивую новенькую формочку, — делится кондитерка.
Фото:lizaglinskaya / Instagram
Домашняя выпечка — это легко! Читай рецепты шоколадных десертов от кондитера Лизы Глинской.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!