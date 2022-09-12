Еда и рецепты

Десерт, как в любимой кофейне! Рецепт нежных ягодных капкейков от Лизы Глинской

Елена Яковлева, редактор сайта 12 сентября 2022, 08:00
Ягідні капкейки - простий рецепт від кондитера Лізи Глінської
Фото: Instagram

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