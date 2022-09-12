Десерт, как в любимой кофейне! Рецепт нежных ягодных капкейков от Лизы Глинской

Те, кто любит себя порадовать сладеньким, пожалуй, частенько любуется хорошенькими десертами в кафе. Но возникало ли у тебя хоть раз желание приготовить эту красоту самостоятельно?

Ведь процесс приготовления можно приравнять к творчеству, а блюдо — к произведению искусства.

Талантливый кондитер Лиза Глинская раскрыла секрет тех самых аппетитных ягодных капкейков. Она поделилась пошаговым рецептом приготовления вкусных десертов.

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Как приготовить капкейки: ингредиенты

150 г яиц

240 г сахара

180 г растительного масла (подсолнечного, рафинированного)

210 мл молока

380 г муки

15 г разрыхлителя

200 г замороженной черники (смородины, малины)

Ингредиенты представлены в расчете на 22 капкейка.

Рецепт ягодных капкейков

Смешай муку с разрыхлителем. Взбей яйца с сахаром. Добавь растительное масло и сухие ингредиенты, перемешай. Добавь молоко и вымешай до однородной консистенции. Затем добавь замороженные ягоды. Заполни бумажные формы тестом на 2/3. Выпекай капкейки при температуре 180°С с обдувом 18 минут.

После того, как капкейки остыли, я снимаю бумажные формы. Обычно они после выпечки уже выглядят не очень красиво. Поэтому я ставлю капкейк в красивую новенькую формочку, — делится кондитерка.

Взбитый ягодный ганаш: ингредиенты

260 г белого шоколада (32-34% содержание какао-масла)

420 мл сливок (30-35% жирность)

20 г сиропа глюкозы или меда

50 г черничного пюре (смородина, малина)

краситель водорастворимый (по желанию)

Рецепт взбитого ягодного ганаша

Прогрей 170 мл сливок и сироп глюкозы до появления пара. Добавь сливки к шоколаду. Перемешай, чтобы шоколад расплавился. Добавь горячее ягодное пюре и перемешай. Добавь 250 мл холодных сливок и сбей все блендером. Сверху накрой пищевой пленкой. Поставь ганаш в холодильник на 12 часов. Сбей все в комбайне или миксером с помощью насадки “венчик”, до стойких пиков. Укрась капкейки взбитым ганашем, используя для этого насадку “закрытая звездочка” диаметром 8 мм.

Домашняя выпечка — это легко! Читай рецепты шоколадных десертов от кондитера Лизы Глинской.

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