Со сладкой крошкой, малиной и смородиной — рецепты шоколадных десертов от Лизы Глинской

Во время стресса руки так и тянутся к чему-нибудь вкусненькому. И хотя раньше мы и рассказывали, почему не стоит заедать проблемы сладким, все же на выходных хочется порадовать себя десертиком.
Победительница проекта МастерШеф и кондитер Лиза Глинская поделилась очень легкими рецептами домашней выпечки: брауни, шоколадных и ягодных маффинов, а также шоколадного кекса.
Для изысканного десерта возьми:
Найди форму для выпечки размером 25х12 см. Пока духовка разогревается до 170°C, сделай дно формы из фольги и положи ее на противень.
Взбей размягченное сливочное масло, добавь к нему сахар (и белый, и тростниковый) и перемешай.
Добавь немного тёплые яйца, снова перемешай. Просей через сито муку, соль и какао. Перемешай до однородности.
Добавь к массе замороженные ягоды смородины и быстро перемешай.
Выложи тесто в форму, слегка разровняй и выпекай в духовке, разогретой до 170°C 30-35 минут. Проверь готовность брауни деревянной шпажкой.
Достань из формы остывший брауни и нарежь десерт хлебным ножом.
Фото: lizaglinskaya_sweetschool / Instagram
Для такой вкуснятины тебе понадобится:
Смешай муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавь какао, просеянное через сито, снова перемешай.
Добавь яйца, кефир или йогурт, растопленное горячее масло. Перемешай массу так, чтобы вся мука увлажнилась. В конце концов, не забудь про кусочки шоколада и перемешай тесто.
Заполни формы для выпечки на 2/3 высоты. Отправь маффины выпекаться в разогретую до 180°C на 18-20 минут. Удобно проверять готовность деревянной шпажкой. Снять формы можно с остывших маффинов.
Для теста тебе нужно найти:
Для крошки возьми:
Ингредиенты указаны в расчете на десять маффинов.
Соедини муку с разрыхлителем и перемешай. Отдельно соедини яйца, сахар и перемешай. Добавь туда масло и кефир, снова хорошенько перемешай. А теперь смешай жидкие ингредиенты с сухими.
Чтобы приготовить крошку, соедини муку и сахар и перемешай. Добавь туда масло и разомни массу до состояния крошки.
Разложи тесто в формы, заполняя их на 2/3 высоты. Выложи ягоды в тесто и сверху присыпь крошкой.
Пусть маффины выпекаются в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут.
Чтобы сделать вкусный и простой кекс приготовь:
Количество ингредиентов рассчитано на две формы.
Соедини шоколад, сливочное масло, молоко и растопи все до однородной консистенции.
Перемешай муку, разрыхлитель, какао-порошок, просеянный через сито, и соль.
Смешай яйцо с сахаром и перетри венчиком. Соедини все три массы и перемешай до однородной консистенции.
Разлей тесто в формы и отправь в микроволновку на три минуты при мощности 700 Ватт. Если нет микроволновки, то кекс можно выпекать в духовке при температуре 165-170°C 12-15 минут.
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