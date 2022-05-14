Со сладкой крошкой, малиной и смородиной — рецепты шоколадных десертов от Лизы Глинской

Во время стресса руки так и тянутся к чему-нибудь вкусненькому. И хотя раньше мы и рассказывали, почему не стоит заедать проблемы сладким, все же на выходных хочется порадовать себя десертиком.

Победительница проекта МастерШеф и кондитер Лиза Глинская поделилась очень легкими рецептами домашней выпечки: брауни, шоколадных и ягодных маффинов, а также шоколадного кекса.

Рецепт брауни с черной смородиной⁣

Для изысканного десерта возьми:

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сливочное масло (жирность 82%)⁣ — 170 г

сахар⁣ — 150 г

тростниковый (белый) сахар⁣ — 150 г

яйца ⁣— 150 г

муку ⁣— 130 г

какао-порошок⁣ — 45 г

соль⁣

замороженную черную смородину ⁣— 100 г

Найди форму для выпечки размером 25х12 см. Пока духовка разогревается до 170°C, сделай дно формы из фольги и положи ее на противень.

Взбей размягченное сливочное масло, добавь к нему сахар (и белый, и тростниковый) и перемешай.

Добавь немного тёплые яйца, снова перемешай. Просей через сито муку, соль и какао. Перемешай до однородности.

Добавь к массе замороженные ягоды смородины и быстро перемешай.

Выложи тесто в форму, слегка разровняй и выпекай в духовке, разогретой до 170°C 30-35 минут. Проверь готовность брауни деревянной шпажкой.

Достань из формы остывший брауни и нарежь десерт хлебным ножом.

Рецепт шоколадных маффинов⁣

Для такой вкуснятины тебе понадобится:

мука — 250 г

сахар ⁣— 100 г

какао-порошок ⁣— 50 г

разрыхлитель ⁣— 8 г

соль — 1 щепотка

сода⁣ — 1/3 ч. л.

яйца ⁣— 100 г

сливочное масло (жирность 82%)⁣ — 100 г

кефир или нежирный йогурт ⁣— 200 г

черный шоколад⁣ — 80 г

Смешай муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавь какао, просеянное через сито, снова перемешай.

Добавь яйца, кефир или йогурт, растопленное горячее масло. Перемешай массу так, чтобы вся мука увлажнилась. В конце концов, не забудь про кусочки шоколада и перемешай тесто.

Заполни формы для выпечки на 2/3 высоты. Отправь маффины выпекаться в разогретую до 180°C на 18-20 минут. Удобно проверять готовность деревянной шпажкой. Снять формы можно с остывших маффинов.

Рецепт маффинов с ягодами

Для теста тебе нужно найти:

яйца ⁣— 100 г

сахар ⁣— 100 г

растительное рафинированное масло ⁣— 100 мл

муку ⁣— 200 г

разрыхлитель ⁣— 6 г

кефир (2,5% жирности) или нежирный йогурт (до 4% жирности)⁣ — 100 мл

черную смородину (свежую или замороженную)⁣ — 50 г

малину (свежую или замороженную)⁣ — 50 г

Для крошки возьми:

муку ⁣— 50 г (2 ст. л. с горкой) сахар – 50 г (2 ст. л. с горкой)⁣ сливочное масло — 30 г

Ингредиенты указаны в расчете на десять маффинов.

Соедини муку с разрыхлителем и перемешай. Отдельно соедини яйца, сахар и перемешай. Добавь туда масло и кефир, снова хорошенько перемешай. А теперь смешай жидкие ингредиенты с сухими.

Чтобы приготовить крошку, соедини муку и сахар и перемешай. Добавь туда масло и разомни массу до состояния крошки.

Разложи тесто в формы, заполняя их на 2/3 высоты. Выложи ягоды в тесто и сверху присыпь крошкой.

Пусть маффины выпекаются в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут.

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Рецепт шоколадного кекса за три минуты

Чтобы сделать вкусный и простой кекс приготовь:

черный шоколад (56%)⁣ — 40 г

молоко⁣ — 30 мл

яйца⁣ — 50 г

сахар⁣ — 30 г

какао-порошок⁣ — 5 г

соль⁣

разрыхлитель — 2 г

муку⁣ — 30 г

сливочное масло ⁣— 30 г

Количество ингредиентов рассчитано на две формы.

Соедини шоколад, сливочное масло, молоко и растопи все до однородной консистенции.

Перемешай муку, разрыхлитель, какао-порошок, просеянный через сито, и соль.

Смешай яйцо с сахаром и перетри венчиком. Соедини все три массы и перемешай до однородной консистенции.

Разлей тесто в формы и отправь в микроволновку на три минуты при мощности 700 Ватт. Если нет микроволновки, то кекс можно выпекать в духовке при температуре 165-170°C 12-15 минут.

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