Еда и рецепты

Со сладкой крошкой, малиной и смородиной — рецепты шоколадных десертов от Лизы Глинской

Елена Яковлева, редактор сайта 14 мая 2022, 16:15
Рецепти шоколадних десертів вдома від кондитера Лізи Глінської
Фото: Unsplash

Больше новостей
вдова азовця
Россияне забрали у нее брата, маму и мужа, но не лишили свободы жить дальше ради своих детей — рассказ вдовы бойца полка Азов
Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
Вот если бы была карта, чтобы знать, на каких АЗС Киева есть горючее… Держи и сохрани себе!
Історія чотирирічної Аліси та її мами, яких розлучили російські окупанти
Давление или искренность? История четырехлетней Алисы и ее мамы, разлученных российскими оккупантами
Що робити при авіабомбардуванні
Слышу самолет поблизости: что делать — советы при авианалете
Смотреть больше

Материалы по теме

Булгур
Почти суперфуд! Чем полезен булгур и как его приготовить
Рецепт класичного і безалкогольного мохіто від Джеймі Олівера
Классический или безалкогольный, какой выберешь ты? Рецепты освежающего мохито от Джейми Оливера
мед з кульбаб
Мед из одуванчика — подборка вкусных рецептов
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Как приготовить гуакамоле? Идеальная закуска и ингредиент для салата

Видео
вдова азовця

Россияне забрали у нее брата, маму и мужа, но не лишили свободы жить дальше ради своих детей — рассказ вдовы бойца полка Азов
0:01:00
Мариуполь сегодня
Несмотря ни на что здесь находят время для улыбки: как Азов продолжает защищать Мариуполь
0:11:17
Когда в Киеве появится топливо?
Когда в Киеве появится топливо — Николай Поворозник обо всех нюансах
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 14 мая
0:05:13
звернення Зеленського 13 травня
Переговоры по Азовстали и возвращение оккупированных территорий – главное из обращения Зеленского
0:02:56
Сім'я з Краматорська
Дочь осталась без обеих ног, мать — без одной, а бабушка погибла: история жертв удара РФ по вокзалу Краматорска
0:09:47
В'ятрович про фейкову спорідненість України й Росії
За мифом дружбы народов скрывается геноцид! Вятрович о фейковом родстве Украины и России
0:03:30
Надім Хмаладзе з Грузії воює на стороні України
Это наш долг чести! Как 57-летний Надим из Грузии воюет на стороне Украины
0:03:19
Нові перехоплені розмови окупантів
Жертвы пропаганды РФ готовы убивать даже детей! Перехваченные разговоры оккупантов
0:03:30
Херсон
Россияне устраивают гетто для украинцев. Рассказываем, как живет оккупированный Херсон
Больше видео
Онлайн-карта для перевірки наявності пального на АЗС Києва
Читать дальше
Вот если бы была карта, чтобы знать, на каких АЗС Киева есть горючее… Держи и сохрани себе!
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь