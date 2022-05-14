Із солодкою крихтою, малиною та смородиною — рецепти шоколадних десертів від Лізи Глінської

Під час стресу руки так і тягнуться до чогось смачненького. І хоч раніше ми й розповідали, чому не варто заїдати проблеми солодким, усе ж на вихідних хочеться потішити себе десертиком.

Переможниця проекту МастерШеф та кондитер Ліза Глінська поділилась надзвичайно легкими рецептами домашньої випічки: брауні, шоколадних та ягідних мафінів, а також шоколадного кексу.

Рецепт брауні з чорною смородиною⁣

Для вишуканого десерту візьми:

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вершкове масло (жирність 82%)⁣ — 170 г

цукор⁣ — 150 г

тростинний (білий) цукор⁣ — 150 г

яйця ⁣— 150 г

борошно ⁣— 130 г

какао-порошок⁣ — 45 г

сіль⁣

заморожену чорну смородину ⁣— 100 г

Знайди форму для випічки розміром 25х12 см. Поки духовка розігрівається до 170°C, зроби дно форми з фольги та поклади її на деко.

Збий розм’якшене вершкове масло, додай до нього цукор (і білий, і тростинний) та перемішай.

Додай трохи теплі яйця, знову перемішай. Просій через сито борошно, сіль і какао. Перемішай до однорідності.

Додай до маси заморожені ягоди смородини та швидко перемішай.

Виклади тісто у форму, злегка розрівняй і випікай в духовці, розігрітій до 170°C 30-35 хвилин. Перевір готовність брауні дерев’яною шпажкою.

Дістань з форми остиглий брауні та наріж десерт хлібним ножем.

⁣Рецепт шоколадних мафінів⁣

Для такої смакоти тобі знадобиться:

борошно — 250 г

цукор ⁣— 100 г

какао-порошок ⁣— 50 г

розпушувач ⁣— 8 г

сіль — 1 дрібка

сода⁣ — 1/3 ч. л.

яйця ⁣— 100 г

вершкове масло (жирність 82%)⁣ — 100 г

кефір чи нежирний йогурт ⁣— 200 г

чорний шоколад⁣ — 80 г

Змішай борошно, розпушувач, соду та сіль. Додай какао, просіяне через сито, та знову перемішай.

Додай яйця, кефір або йогурт, розтоплене гаряче вершкове масло. Перемішай масу так, щоб усе борошно зволожилося. Зрештою не забудь про шматочки шоколаду та перемішай тісто.

Заповни форми для випічки, заповнюючи їх на 2/3 висоти. Відправ мафіни випікатися у розігріту до 180°C на 18-20 хвилин. Зручно перевіряти готовність дерев’яною шпажкою. Зняти форми можна з остиглих мафінів.

⁣Рецепт мафінів з ягодами

Для тіста тобі потрібно знайти:

яйця ⁣— 100 г

цукор ⁣— 100 г

рослинну рафіновану олію ⁣— 100 мл

борошно ⁣— 200 г

розпушувач ⁣— 6 г

кефір (2,5% жирності) або нежирний йогурт (до 4% жирності)⁣ — 100 мл

чорну смородину (свіжу чи заморожену)⁣ — 50 г

малину (свіжу чи заморожену)⁣ — 50 г

Для крихти візьми:

борошно ⁣— 50 г (2 ст. л. з гіркою) цукор — 50 г (2 ст. л. з гіркою)⁣ вершкове масло — 30 г

Інгредієнти вказані з розрахунку на десять мафінів.

З’єднай борошно з розпушувачем та перемішай. Окремо з’єднайте яйця, цукор та перемішай. Додай туди олію та кефір, знову гарненько перемішай. А тепер змішай рідкі інгредієнти із сухими.

Щоб приготувати крихту з’єднай борошно і цукор та перемішай. Додай туди олію та розімни масу до стану крихти.

Розклади тісто у форми, заповнюючи їх на 2/3 висоти. Виклади ягоди в тісто і зверху присип крихтою.

Нехай мафіни випікаються у розігрітій до 180°C духовці 25-30 хвилин.

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Рецепт шоколадного кексу за три хвилини⁣

Щоб зробити смачний та простий кекс приготуй:

чорний шоколад (56%)⁣ — 40 г

молоко⁣ — 30 мл

яйця⁣ — 50 г

цукор⁣ — 30 г

какао-порошок⁣ — 5 г

сіль⁣

розпушувач — 2 г

борошно⁣ — 30 г

вершкове масло ⁣— 30 г

Кількість інгредієнтів розрахована на дві форми.

З’єднай шоколад, вершкове масло, молоко і розтопи все до однорідної консистенції.

Перемішай борошно, розпушувач, какао-порошок, посіяний через сито, та сіль.

Змішай яйце з цукром та перетри вінчиком. З’єднай усі три маси та перемішай до однорідної консистенції.

Розлий тісто у форми і відправ в мікрохвильову піч на три хвилини за потужності 700 Ват. Якщо немає мікрохвильової печі, то кекс можна випікати в духовці при температурі 165-170°C 12-15 хвилин.

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