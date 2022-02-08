Солодкий смак дитинства — рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво

Легко, швидко, дешево — так можна описати вафельний торт, який багато хто обожнює ще з дитинства. А якщо поєднати ніжність іриски з м’якістю банана та яскравими нотками арахісу?
Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом відомого смаколика.
Гайда на кухню готувати!
Спочатку запікаємо арахіс у духовці, розігрітій до 180 ℃, до золотавого кольору.
Тим часом нарізаємо банани тонкими слайсами, а масло збиваємо з ірискою до однорідної маси.
Далі ретельно перемащуємо кожен корж та кладемо всередину банани.
Зверху прикрашаємо десерт подрібненим арахісом, а боки обережно промазуємо кремом.
Вуаля! Ніжний смаколик готовий подарувати тобі теплий сімейний вечір.
Ще один улюблений багатьма десерт — чізкейк — має безліч варіацій. Туди можна додавати різні ягоди, фрукти та інші інгредієнти.
Проте фуд-блогерка Аліса Купер запропонувала свій рецепт, відмінний від інших. Читай, як приготувати смачний чізкейк.