Солодкий смак дитинства — рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво

Легко, швидко, дешево — так можна описати вафельний торт, який багато хто обожнює ще з дитинства. А якщо поєднати ніжність іриски з м’якістю банана та яскравими нотками арахісу?

Шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом відомого смаколика.

Секрети приготування від Ектора Хіменеса-Браво

Перед готуванням завчасно дістань масло з холодильника. Воно має бути кімнатної температури.

Кожен корж потрібно ретельно промастити кремом. Для цього зручно використовувати кондитерську поворотну дошку.

Щоб подрібнити арахіс качалкою й не засмітити всю кухню, використовуй пакет-слайдер.

Перш ніж подавати десерт на стіл, дай йому постояти, бажано добу.

Безпосередньо перед вживанням присип верхній корж морською сіллю для більш насиченого смаку.

Гайда на кухню готувати!

Тобі знадобиться

іриска — 2 банки

вершкове масло — 200 г

банан — 1 кг

вафельні коржі — 1 упаковка



арахіс — 150 г

Спочатку запікаємо арахіс у духовці, розігрітій до 180 ℃, до золотавого кольору.

Тим часом нарізаємо банани тонкими слайсами, а масло збиваємо з ірискою до однорідної маси.

Далі ретельно перемащуємо кожен корж та кладемо всередину банани.

Зверху прикрашаємо десерт подрібненим арахісом, а боки обережно промазуємо кремом.

Вуаля! Ніжний смаколик готовий подарувати тобі теплий сімейний вечір.

Ще один улюблений багатьма десерт — чізкейк — має безліч варіацій. Туди можна додавати різні ягоди, фрукти та інші інгредієнти.

Проте фуд-блогерка Аліса Купер запропонувала свій рецепт, відмінний від інших. Читай, як приготувати смачний чізкейк.