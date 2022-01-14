Ніжність баскського чізкейку від фуд-блогерки Аліси Купер — простий рецепт

Чізкейк є улюбленим десертом багатьох людей, що вже приховувати, у нас в редакції його теж дуже люблять.

Існує багато авторських рецептів з додаванням різних ягід, фруктів та інших інгредієнтів. Але цей рецепт відрізняється від інших. Такого ти ще точно не куштував(-ла).

Рецептом ідеального чізкейку поділилася на своїй сторінці в Instagram фуд-блогерка Аліса Купер.

Його сенс у тому, щоб залишитися максимально ніжним. Їсти потрібно ложкою, а не вилкою. Він не кришиться, тут фактично немає борошна та надзвичайно ніжна серединка.

Історія десерту

Цей десерт відносно новий, адже вперше його приготував іспанський кухар Сантьяго Рівера у 1990-х роках.

Він мав за мету удосконалити рецепт американського чізкейку, тому відмовився від пісочної основи.

Нині цей рецепт готують по всьому світу, а традиційний сир San Millan замінюють знайомою Філадельфією.

Інгредієнти:

Філадельфія 600 гр

вершки 33% 250 мл

яйця 3 шт

жовтки 2 шт

цукор 150 гр

екстракт ванілі 1 год.

борошно 2 ст.л

Лайфхак від Аліси Купер: Філадельфію можна купити на вагу в сирних відділах і не потрібно брати 100 коробочок із вітрин магазинів.

Приготування

Перше, що потрібно зробити — це розігріти духовку до 170°C. Далі добре змішуємо все по черзі: спочатку вершковий сир та вершки. Додаємо цукор та екстракт ванілі. Знову ретельно перемішуємо. Додаємо яйця та жовтки по одному і продовжуємо змішувати. Додаємо дві столові ложки борошна та дуже добре перемішуємо. Потім беремо пергаментний папір та зминаємо його, випрямляємо пергамент і вистилаємо форму для випікання. Заливаємо наш чізкейк. Ставимо у вже нагріту духовку на 25 хвилин, потім включаємо гриль 220°C і ще 5-7 хвилин для золотистої скоринки.

Їсти треба повністю охолодженим. Після охолодження краще поставити до холодильника. Смачного!

А ще молочні продукти є одним з джерел тирозину — амінокислоти, що є попередником дофаміну, “гормону щастя”. Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як їжа впливає на наш настрій.