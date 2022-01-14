Ніжність баскського чізкейку від фуд-блогерки Аліси Купер — простий рецепт

Чізкейк є улюбленим десертом багатьох людей, що вже приховувати, у нас в редакції його теж дуже люблять.
Існує багато авторських рецептів з додаванням різних ягід, фруктів та інших інгредієнтів. Але цей рецепт відрізняється від інших. Такого ти ще точно не куштував(-ла).
Рецептом ідеального чізкейку поділилася на своїй сторінці в Instagram фуд-блогерка Аліса Купер.
Його сенс у тому, щоб залишитися максимально ніжним. Їсти потрібно ложкою, а не вилкою. Він не кришиться, тут фактично немає борошна та надзвичайно ніжна серединка.
Його сенс у тому, щоб залишитися максимально ніжним. Їсти потрібно ложкою, а не вилкою. Він не кришиться, тут фактично немає борошна та надзвичайно ніжна серединка.
Цей десерт відносно новий, адже вперше його приготував іспанський кухар Сантьяго Рівера у 1990-х роках.
Він мав за мету удосконалити рецепт американського чізкейку, тому відмовився від пісочної основи.
Нині цей рецепт готують по всьому світу, а традиційний сир San Millan замінюють знайомою Філадельфією.
Лайфхак від Аліси Купер: Філадельфію можна купити на вагу в сирних відділах і не потрібно брати 100 коробочок із вітрин магазинів.
Приготування
Їсти треба повністю охолодженим. Після охолодження краще поставити до холодильника. Смачного!
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A post shared by Алиса Купер: Готовлю к лучшему (@alisa___cooper)
А ще молочні продукти є одним з джерел тирозину — амінокислоти, що є попередником дофаміну, “гормону щастя”. Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як їжа впливає на наш настрій.